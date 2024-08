Motorista de ‘Carreta Furacão’ é preso no Paraná por dirigir bêbado

O motorista de uma “Carreta Furacão” foi preso por dirigir embriagado em Castro, na região dos Campos Gerais, no Paraná. O homem de 51 anos bateu o veículo na noite do último sábado (17).

Segundo a Polícia Militar (PM), quando os policiais chegaram para atender a ocorrência, o motorista estava dentro de um carro, detido por pessoas que estavam no local. Ele teria tentado fugir após o acidente. No teste do etilômetro, o resultado apontou a medida de 0,78 mg de álcool por litro.

De acordo com a delegada Renata Batista, em entrevista ao portal G1, no momento do crime ele estava transportando 30 passageiros, entre eles, crianças e adultos. “Também foram constatados sinais de embriaguez nesse condutor, tais como olhos vermelhos, odor etílico e certo desequilíbrio motor”, disse a delegada.

O homem de 51 anos já tinha sido preso anteriormente, em 2021, pelo mesmo crime.

