Morre Elmo Waltrick, criador do restaurante em formato de avião que marcou a noite curitibana

Morreu aos 80 anos Elmo Waltrick Porto, responsável pela criação do Restaurante Jatão, um dos empreendimentos mais curiosos que já fizeram parte da história de Santa Felicidade, em Curitiba. Conhecido como “garçom-artista”, ele transformou o sonho de infância de ser piloto em um restaurante construído no formato de um avião, que se tornou ponto de encontro e atração da noite curitibana nas décadas de 1970 e 1980.

Elmo morreu na última quinta-feira (5), no Hospital Municipal Padre Germano Lauck, em Foz do Iguaçu. O falecimento foi registrado como decorrente de causas naturais. O sepultamento ocorreu na sexta-feira (6), no Cemitério Municipal Jardim São Paulo, em Foz do Iguaçu.

A história do Jatão começou muito antes de sua inauguração. Desde criança, Elmo sonhava em trabalhar na aviação. Chegou a tentar ingressar na Força Aérea Brasileira (FAB), mas não conseguiu passar nos testes. A vontade de ter um avião, porém, continuou acompanhando o catarinense.

Em 1970, ele chegou a Curitiba e começou a trabalhar em restaurantes. Foi no estabelecimento Carreteiro que suas habilidades artísticas começaram a chamar a atenção. Com simpatia e criatividade, Elmo passou a fazer apresentações para os clientes e ganhou o apelido de “garçom-artista”.

+ Leia mais Dono de propriedade rural é multado em R$ 43 mil por corte de árvores nativas no Paraná

A trajetória como empresário começou com a compra do restaurante Sete Belo. Depois, ele assumiu o La Rond, outra casa noturna de Santa Felicidade. O grande investimento, entretanto, viria com o projeto de construir um restaurante em formato de avião.

Em fevereiro de 1972, Elmo apareceu na Gazeta do Povo com destaque pelo sucesso que estava fazendo como garçom-artista. Foto: Acervo Memória Paraná

Prêmio na loteria financiou restaurante em formato de avião

A ideia saiu do papel depois que Elmo ganhou um prêmio na Loteria Esportiva. Com o dinheiro, decidiu investir em uma casa noturna com formato de avião, inspirada no Jatão Colorido da Transbrasil.

A construção começou em 1978, com um projeto desenvolvido por engenheiros. O restaurante contava com 112 mesas e capacidade inicialmente estimada em 360 pessoas.

A entrada dos clientes era feita por uma escada na parte traseira da aeronave. Por dentro, o espaço reproduzia elementos de um avião, com janelas nas laterais e mesas distribuídas na área que corresponderia à cabine de passageiros. Na cauda ficavam a cozinha e um bar.

O clima de aviação também estava presente no atendimento. Garçons e garçonetes trabalhavam vestidos como pilotos e comissárias de bordo, enquanto a pista de dança era um dos principais atrativos do estabelecimento.

Inspirada na era da discoteca, a pista tinha iluminação com aproximadamente 1,9 mil lâmpadas, capazes de formar 99 desenhos diferentes, controlados por um minicomputador. A programação musical incluía nomes como Bee Gees, Donna Summer, Earth, Wind & Fire e Kool & the Gang.

O restaurante tinha um público bastante característico, formado principalmente por casais. A proposta era oferecer um ambiente com iluminação mais baixa e mesas que proporcionavam privacidade. O local ficou conhecido tanto pelas refeições quanto pelas noites de música e dança.

Restaurante fechou após mudanças na Avenida Manoel Ribas

Um dos episódios que marcaram a trajetória do estabelecimento foi a exigência de retirada de parte de uma das asas da aeronave. A estrutura avançava sobre a calçada da Avenida Manoel Ribas e precisou ser cortada após uma determinação da Prefeitura de Curitiba.

A mudança alterou a aparência do restaurante, que passou a ser chamado de “Avião Maneta”. O episódio também desanimou Elmo, que já enfrentava dificuldades para manter o negócio.

+ Leia mais Uma semana após tornado, Maringá tem energia restabelecida em todas as áreas atingidas

O encerramento definitivo veio com o projeto de duplicação da Avenida Manoel Ribas. Como o terreno ocupado pelo restaurante coincidia com o traçado da obra, o estabelecimento precisou deixar o local. No início de 1987, a estrutura deu lugar ao asfalto.

Depois do fechamento, Elmo deixou Curitiba e seguiu para outras cidades. Morou em Balneário Camboriú, onde montou o restaurante Cantinho da Picanha, e também passou por Foz do Iguaçu, onde trabalhou em uma churrascaria.

No início dos anos 2000, conheceu Bonito, no Mato Grosso do Sul, e decidiu permanecer na cidade. Por lá, ainda tentou novos empreendimentos, como uma cachaçaria e um bar.

Mesmo longe da capital paranaense, Elmo continuava lembrando com carinho do restaurante que marcou sua trajetória. O Jatão permaneceu na memória de quem frequentou o espaço e de gerações que conheceram a história do avião que nunca decolou, mas se tornou parte da paisagem e da vida noturna de Santa Felicidade.