Moro lidera intenções de voto; em cenário sem ex-juiz, oposição surpreende

O instituto 100% Cidades/Futura divulgou nesta sexta-feira (30) uma pesquisa de intenções de voto para governador no Paraná nas eleições de 2026. O levantamento mostra liderança de Sergio Moro (União Brasil) nos cenários estimulados de primeiro turno em que aparece.
Os outros destaques na pesquisa, quando não está o senador, são Requião Filho (PDT) e Alvaro Dias (MDB).
Nas simulações de segundo turno, Sergio Moro vence todos os cenários em que aparece. Em confrontos sem Moro, Requião Filho vence Guto Silva (PSD), Alexandre Curi (PSD) e Rafael Greca (PSD).
Pesquisa para governador do Paraná em 2026
O instituto 100% Cidades/Futura fez pesquisa espontânea (quando os nomes não são apresentados) e quatro cenários estimulados (quando são mostrados os nomes).
Sergio Moro à frente no primeiro cenário estimulado
- Sergio Moro (União Brasil): 44,5%
- Requião Filho (PDT): 25,2%
- Cida Borghetti (PP): 6,4%
- Paulo Martins (Novo): 5,1%
- Guto Silva (PSD): 3,8%
- Luiz França (Missão): 0,2%
- Ninguém/Branco/Nulo: 9,8%
- Não sabe/não respondeu/indeciso: 5,0%
Requião Filho e Alvaro Dias em empate técnico
- Requião Filho (PDT): 23,4%
- Alvaro Dias (MDB): 18,9%
- Beto Richa (PSDB): 9,5%
- Paulo Martins (Novo): 9,4%
- Guto Silva (PSD): 6,4%
- Cida Borghetti (PP): 6,3%
- Luiz França (Missão): 0,7%
- Ninguém/Branco/Nulo: 19,1%
- Não sabe/não respondeu/indeciso: 6,3%
Sergio Moro lidera no terceiro cenário estimulado
- Sergio Moro (União Brasil): 42,6%
- Requião Filho (PDT): 22,7%
- Alexandre Curi (PSD): 7,7%
- Cida Borghetti (PP): 7,3%
- Paulo Martins (Novo): 6,6%
- Luiz França (Missão): 0,4%
- Ninguém/Branco/Nulo: 9,2%
- Não sabe/não respondeu/indeciso: 3,5%
No quarto cenário, Moro também aparece na frente
- Sergio Moro (União Brasil): 44,6%
- Requião Filho (PDT): 22,7%
- Rafael Greca (PSD): 10,1%
- Paulo Martins (Novo): 5,3%
- Cida Borghetti (PP): 4,9%
- Luiz França (Missão): 1,0%
- Ninguém/Branco/Nulo: 8,5%
- Não sabe/não respondeu/indeciso: 3,0%
Sergio Moro se destaca no cenário espontâneo (sem sugestão de nomes)
- Sergio Moro (União Brasil): 13,1%
- Requião Filho (PDT): 4,2%
- Alexandre Curi (PSD): 3,5%
- Rafael Greca (PSD): 1,3%
- Guto Silva (PSD): 0,8%
- Alvaro Dias (MDB): 0,1%
- Ninguém/Branco/Nulo: 4,0%
- Não sabe/não respondeu: 54,3%
- Outros: 18,5%
Segundo turno para governador do Paraná em 2026
O 100% Cidades/Futura simulou sete cenários de segundo turno.
Sergio Moro x Requião FIlho
- Sergio Moro (União Brasil): 58,9%
- Requião Filho (PDT): 31,3%
- Branco/Nulo/Ninguém: 8,8%
- Não sabe/não respondeu/indecisos: 1,0%
Sergio Moro x Guto Silva
- Sergio Moro (União Brasil): 63,7%
- Guto Silva (PSD): 16,4%
- Branco/Nulo/Ninguém: 16,2%
- Não sabe/não respondeu/indecisos: 3,7%
Sergio Moro x Alexandre Curi
- Sergio Moro (União Brasil): 63,9%
- Alexandre Curi (PSD): 18,9%
- Branco/Nulo/Ninguém: 14,7%
- Não sabe/não respondeu/indecisos: 2,5%
Sergio Moro x Rafael Greca
- Sergio Moro (União Brasil): 60,1%
- Rafael Greca (PSD): 24,3%
- Branco/Nulo/Ninguém: 13,2%
- Não sabe/não respondeu/indecisos: 2,4%
Requião Filho x Guto Silva
- Requião Filho (PDT): 42,5%
- Guto Silva (PSD): 23,8%
- Branco/Nulo/Não sei: 27,9%
- Não sabe/não respondeu/indecisos: 5,8%
Requião Filho x Alexandre Curi
- Requião Filho (PDT): 39,4%
- Alexandre Curi (PSD): 26,9%
- Branco/Nulo/Ninguém: 28,6%
- Não sabe/não respondeu/indecisos: 5,2%
Requião Filho x Rafael Greca
- Requião Filho (PDT): 38,3%
- Rafael Greca (PSD): 32,0%
- Branco/Nulo/Ninguém: 24,9%
- Não sabe/não respondeu/indecisos: 4,8%
Rejeição para governador do Paraná
O 100% Cidades/Futura também perguntou aos entrevistados em qual dos políticos listados eles não votariam de jeito nenhum para governador.
- Requião Filho (PDT): 35,7%
- Beto Richa (PSDB): 32,2%
- Cida Borghetti (PP): 26,2%
- Sergio Moro (União Brasil): 19,7%
- Alvaro Dias (MDB): 16,4%
- Rafael Greca (PSD): 15,9%
- Alexandre Curi (PSD): 11,0%
- Luiz França (Missão): 10,7%
- Paulo Martins (Novo): 10,3%
- Guto Silva (PSD): 10,0%
- Darci Piana (PSD): 1,7%
- Não rejeita ninguém: 4,2%
- Rejeita todos: 3,1%
- Não sabe/não respondeu: 6,0%
Metodologia: A pesquisa ouviu 800 pessoas entre os dias 24 e 27 de janeiro. A pesquisa foi contratada pela Futura Pesquisas e Assessorias Ltda. O nível de confiança é de 95% A margem de erro é de 3,5 pontos percentuais. Registro no TSE nº PR-08318/2026.