Moro lidera intenções de voto; em cenário sem ex-juiz, oposição surpreende

Tribuna do Paraná
Por Bruno Maffi - Especial para a Gazeta do Povo Caroline Figueiredo - Gazeta do Povo Editado por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 30/01/26 10h26
Sergio Moro lidera intenções de voto para Governo do Paraná. Foto: Divulgação / Senado

O instituto 100% Cidades/Futura divulgou nesta sexta-feira (30) uma pesquisa de intenções de voto para governador no Paraná nas eleições de 2026. O levantamento mostra liderança de Sergio Moro (União Brasil) nos cenários estimulados de primeiro turno em que aparece.

Os outros destaques na pesquisa, quando não está o senador, são Requião Filho (PDT) e Alvaro Dias (MDB).

Nas simulações de segundo turno, Sergio Moro vence todos os cenários em que aparece. Em confrontos sem Moro, Requião Filho vence Guto Silva (PSD), Alexandre Curi (PSD) e Rafael Greca (PSD).

Pesquisa para governador do Paraná em 2026

O instituto 100% Cidades/Futura fez pesquisa espontânea (quando os nomes não são apresentados) e quatro cenários estimulados (quando são mostrados os nomes).

Sergio Moro à frente no primeiro cenário estimulado

  • Sergio Moro (União Brasil): 44,5%
  • Requião Filho (PDT): 25,2%
  • Cida Borghetti (PP): 6,4%
  • Paulo Martins (Novo): 5,1%
  • Guto Silva (PSD): 3,8%
  • Luiz França (Missão): 0,2%
  • Ninguém/Branco/Nulo: 9,8%
  • Não sabe/não respondeu/indeciso: 5,0%

Requião Filho e Alvaro Dias em empate técnico

  • Requião Filho (PDT): 23,4%
  • Alvaro Dias (MDB): 18,9%
  • Beto Richa (PSDB): 9,5%
  • Paulo Martins (Novo): 9,4%
  • Guto Silva (PSD): 6,4%
  • Cida Borghetti (PP): 6,3%
  • Luiz França (Missão): 0,7%
  • Ninguém/Branco/Nulo: 19,1%
  • Não sabe/não respondeu/indeciso: 6,3%

Sergio Moro lidera no terceiro cenário estimulado 

  • Sergio Moro (União Brasil): 42,6%
  • Requião Filho (PDT): 22,7%
  • Alexandre Curi (PSD): 7,7%
  • Cida Borghetti (PP): 7,3%
  • Paulo Martins (Novo): 6,6%
  • Luiz França (Missão): 0,4%
  • Ninguém/Branco/Nulo: 9,2%
  • Não sabe/não respondeu/indeciso: 3,5%

No quarto cenário, Moro também aparece na frente

  • Sergio Moro (União Brasil): 44,6%
  • Requião Filho (PDT): 22,7%
  • Rafael Greca (PSD): 10,1%
  • Paulo Martins (Novo): 5,3%
  • Cida Borghetti (PP): 4,9%
  • Luiz França (Missão): 1,0%
  • Ninguém/Branco/Nulo: 8,5%
  • Não sabe/não respondeu/indeciso: 3,0%

Sergio Moro se destaca no cenário espontâneo (sem sugestão de nomes)

  • Sergio Moro (União Brasil): 13,1%
  • Requião Filho (PDT): 4,2%
  • Alexandre Curi (PSD): 3,5%
  • Rafael Greca (PSD): 1,3%
  • Guto Silva (PSD): 0,8%
  • Alvaro Dias (MDB): 0,1%
  • Ninguém/Branco/Nulo: 4,0%
  • Não sabe/não respondeu: 54,3%
  • Outros: 18,5%

Segundo turno para governador do Paraná em 2026

O 100% Cidades/Futura simulou sete cenários de segundo turno.

Sergio Moro x Requião FIlho

  • Sergio Moro (União Brasil): 58,9%
  • Requião Filho (PDT): 31,3%
  • Branco/Nulo/Ninguém: 8,8%
  • Não sabe/não respondeu/indecisos: 1,0%

Sergio Moro x Guto Silva

  • Sergio Moro (União Brasil): 63,7%
  • Guto Silva (PSD): 16,4%
  • Branco/Nulo/Ninguém: 16,2%
  • Não sabe/não respondeu/indecisos: 3,7%

Sergio Moro x Alexandre Curi

  • Sergio Moro (União Brasil): 63,9%
  • Alexandre Curi (PSD): 18,9%
  • Branco/Nulo/Ninguém: 14,7%
  • Não sabe/não respondeu/indecisos: 2,5%

Sergio Moro x Rafael Greca

  • Sergio Moro (União Brasil): 60,1%
  • Rafael Greca (PSD): 24,3%
  • Branco/Nulo/Ninguém: 13,2%
  • Não sabe/não respondeu/indecisos: 2,4%

Requião Filho x Guto Silva

  • Requião Filho (PDT): 42,5%
  • Guto Silva (PSD): 23,8%
  • Branco/Nulo/Não sei: 27,9%
  • Não sabe/não respondeu/indecisos: 5,8%

Requião Filho x Alexandre Curi

  • Requião Filho (PDT): 39,4%
  • Alexandre Curi (PSD): 26,9%
  • Branco/Nulo/Ninguém: 28,6%
  • Não sabe/não respondeu/indecisos: 5,2%

Requião Filho x Rafael Greca

  • Requião Filho (PDT):  38,3%
  • Rafael Greca (PSD): 32,0%
  • Branco/Nulo/Ninguém: 24,9%
  • Não sabe/não respondeu/indecisos: 4,8%

Rejeição para governador do Paraná

O 100% Cidades/Futura também perguntou aos entrevistados em qual dos políticos listados eles não votariam de jeito nenhum para governador.

  • Requião Filho (PDT): 35,7%
  • Beto Richa (PSDB): 32,2%
  • Cida Borghetti (PP): 26,2%
  • Sergio Moro (União Brasil): 19,7%
  • Alvaro Dias (MDB): 16,4%
  • Rafael Greca (PSD): 15,9%
  • Alexandre Curi (PSD): 11,0%
  • Luiz França (Missão): 10,7%
  • Paulo Martins (Novo): 10,3%
  • Guto Silva (PSD): 10,0%
  • Darci Piana (PSD): 1,7%
  • Não rejeita ninguém: 4,2%
  • Rejeita todos: 3,1%
  • Não sabe/não respondeu: 6,0%

Metodologia: A pesquisa ouviu 800 pessoas entre os dias 24 e 27 de janeiro. A pesquisa foi contratada pela Futura Pesquisas e Assessorias Ltda. O nível de confiança é de 95% A margem de erro é de  3,5 pontos percentuais. Registro no TSE nº PR-08318/2026. 

