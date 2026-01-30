Iniciativa de cidade no Paraná pode mudar a forma como cidades tratam o lixo

A Prefeitura de Maringá lançou o primeiro chamamento do Programa Maringá Lixo Zero, que recebe propostas de soluções tecnológicas até o dia 14 de abril. A iniciativa insere o município em uma agenda mais ampla no Paraná, que busca modernizar a gestão de resíduos e reduzir a dependência de aterros sanitários.

O programa estabelece como meta central a diminuição do volume de resíduos enviados ao aterro, com ampliação do reaproveitamento e da valorização dos materiais. A estratégia segue o conceito de “Aterro Zero”, que prioriza a redução, reutilização e recuperação de resíduos, com impacto direto na diminuição do lixo destinado aos locais.

“O programa representa mudanças significativas e inovadoras na forma de manuseio e destinação dos resíduos, ao superar o modelo linear tradicional e avançar para uma lógica circular, baseada na reutilização e na valorização dos materiais. Essa mudança contribui para a redução dos impactos ambientais e pode, inclusive, gerar oportunidades econômicas”, destaca o prefeito Silvio Barros.

Atualmente, Maringá destina, em média, 350 toneladas por dia de resíduos domiciliares aos aterros sanitários. Cada habitante produz cerca de 0,81 quilo de lixo por dia. Além do impacto ambiental, o modelo gera custos elevados para o poder público.

Em 2025, o gasto anual do município com a destinação de resíduos sólidos urbanos em aterro foi estimado em aproximadamente R$ 18 milhões. Com a adesão ao programa, a prefeitura projeta uma redução expressiva desse valor, o que pode permitir o redirecionamento de recursos para novas soluções ambientais e ações voltadas à saúde pública. No seu auge, o projeto pode gerar uma economia milionária em se tratando de gestão de resíduos urbanos.

Unificar processos é inédito

Iniciativas de coleta e manejo de resíduos já estão presentes em outras cidades do Paraná. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgados em 2024, 351 municípios paranaenses possuem serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, o que representa 88,6% do total. Enquanto no Brasil 31,9% dos municípios ainda despejam resíduos a céu aberto, no Paraná esse índice é de 10,5%.

Mas e em Curitiba, como fica a questão do lixo?

Em Curitiba, por exemplo, acordos como a assinatura do Compromisso Internacional Lixo Zero (Zero Waste), além de programas como o de compostagem e o Lixo que Não é Lixo, sustentam uma abordagem multifacetada para o tratamento de resíduos.

O diferencial da proposta de Maringá está na tentativa de unificar essas iniciativas dentro de um programa estruturado. O modelo busca organizar ações hoje dispersas, aumentar a eficiência operacional, ampliar o impacto ambiental, social e econômico e facilitar o acesso a novas tecnologias voltadas ao tratamento de resíduos.

Como funciona na prática

O primeiro passo do programa já está em andamento. Os interessados podem apresentar, por meio do Sistema Eletrônico de Informações (SEI), tecnologias consolidadas ou com maturidade tecnológica comprovada, compatíveis com a gestão municipal de resíduos e em conformidade com a legislação vigente.

O Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) permite que o município conheça e avalie soluções já aplicadas em outros locais ou em fase avançada de desenvolvimento. O processo considera 24 critérios técnicos, ambientais, operacionais e econômicos.

A partir dessa triagem, a prefeitura poderá identificar as soluções mais adequadas à realidade local. Nesta etapa, não há obrigatoriedade de contratação. As propostas aprovadas poderão subsidiar avaliações futuras e eventuais incorporações ao sistema municipal de gestão de resíduos.

