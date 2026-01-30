Segurança Pública

Guarda Municipal de Curitiba terá novo comandante em fevereiro

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por SECOM Tai
- Atualizado: 30/01/26 10h01
Inspetores Carlos Celso dos Santos Júnior e Felipus Costa iniciam processo de transição para troca do comando da Guarda Municipal de Curitiba. Curitiba, 29/01/2026. Foto: Isabella Mayer/SECOM

A Guarda Municipal de Curitiba (GMC) passará por mudança em seu comando a partir de fevereiro. O inspetor José Carlos Felipus Costa, com 34 anos de atuação na corporação, assumirá como novo comandante e superintendente, substituindo o inspetor Carlos Celso dos Santos Júnior, que ocupou o cargo por mais de seis anos.

Felipus Costa ingressou na GMC em 1992 e atualmente chefia o núcleo da Guarda na Regional Matriz. Santos Júnior, por sua vez, assumirá o cargo de assessor estratégico no gabinete da Secretaria de Defesa Social e Trânsito (SMDT).

O secretário municipal de Defesa Social e Trânsito, Rafael Vianna, realizou uma reunião com os inspetores Felipus Costa e Santos Júnior, juntamente com o superintendente da pasta, José Semmer Neto, para alinhar as estratégias de trabalho durante a transição.

Felipus Costa afirmou que a transição será tranquila, destacando o respeito e admiração pelo trabalho de seu antecessor. Ele enfatizou que continuarão trabalhando juntos para melhorar a segurança em Curitiba.

Santos Júnior, que atuou por 38 anos na GMC e foi comandante em três oportunidades, expressou satisfação com suas conquistas e se mostrou confiante em seu novo papel na assessoria estratégica da secretaria.

A cerimônia oficial de passagem de comando está prevista para fevereiro, no Centro de Formação e Desenvolvimento Profissional da Guarda Municipal, localizado na CIC, com data ainda a ser definida.

