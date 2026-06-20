Misantropia: o que se sabe sobre o ataque hacker que disparou alerta da Defesa Civil

A plataforma de envio de alertas da Defesa Civil está fora do ar desde a 1h30 deste sábado (20), após o disparo de uma mensagem falsa para celulares em diferentes regiões do país. Em nota, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) informou que a hipótese mais provável para o incidente é um ataque hacker.

Curitiba foi uma das primeiras cidades a registrar o alerta. Pouco depois da vitória da Seleção Brasileira por 3 a 0 sobre o Haiti, por volta das 23h45 de sexta-feira (19), moradores receberam um aviso classificado como severo, acompanhado do som característico de emergência. A mensagem continha apenas a frase: “Defesa Civil: misantropia”.

O termo significa aversão ou ódio à espécie humana. A Defesa Civil do Paraná afirmou que não foi responsável pelo envio da notificação. Durante a madrugada, usuários de outros estados também relataram mensagens semelhantes, incluindo moradores do Distrito Federal, Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e Mato Grosso do Sul.

Em entrevista coletiva neste sábado, o secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil, Wolnei Wolff, informou que foram disparados nove alertas tipo Cell Broadcast e um alerta tipo SMS. Ainda não é possível estimar a quantidade de cidades que receberam os alertas.

Segundo o Governo Federal, os disparos foram realizados remotamente por uma pessoa sem vínculo com o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil. Ainda está em investigação a possibilidade de participação de mais de um envolvido no ataque. A hipótese é considerada porque os alertas enviados aos moradores do Paraná, por exemplo, só poderiam ter sido emitidos por um remetente com acesso autorizado ao sistema no estado.

Diante da ocorrência, o MIDR acionou a Polícia Federal para investigar o caso e adotar as medidas cabíveis. O ministério também manterá o sistema temporariamente suspenso até restabelecer as condições de segurança.

Como funciona o sistema de alertas extremos?

A Defesa Civil envia os alertas por meio da tecnologia Cell Broadcast. Diferentemente do sistema de mensagens por SMS, o serviço não exige cadastro prévio nem a instalação de aplicativos. As antenas de telefonia móvel transmitem as notificações e alcançam automaticamente os aparelhos conectados às redes 4G e 5G localizados em áreas consideradas de risco.

Nos alertas classificados como extremos, o sistema emite o aviso sonoro mesmo que o celular esteja no modo silencioso. A Defesa Civil reserva o recurso para situações com potencial risco à vida, como desastres naturais e eventos climáticos severos.

Esta não é a primeira vez que uma mensagem suspeita é associada ao sistema. Em fevereiro deste ano, moradores de Curitiba também receberam uma notificação incomum com o texto “TEST Warning message A-B”, apresentada como se fosse um comunicado oficial do Cell Broadcast.

Na ocasião, a Defesa Civil negou qualquer participação no envio e informou que o caso seria apurado pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).