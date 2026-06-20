Ônibus tomba na BR-277 e deixa 14 feridos, dois em estado grave

Um ônibus de turismo tombou às margens da BR-277, em Cascavel, no Oeste do Paraná, na tarde desta sexta-feira (19). O veículo transportava cerca de 22 passageiros e deixou 14 pessoas feridas. Duas vítimas, uma mulher de 62 anos e um homem de 82 anos, sofreram ferimentos graves e foram encaminhadas ao Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP).

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu após um carro reduzir a velocidade e mudar de faixa à frente do ônibus. Ao tentar evitar uma colisão, o motorista do coletivo realizou uma manobra e perdeu o controle da direção. O veículo tombou às margens da rodovia.

No momento do acidente, chovia na região. Segundo a PRF, as condições climáticas podem ter contribuído para a redução da visibilidade e dificultado a condução dos veículos na pista molhada.

Os motoristas do ônibus e do automóvel realizaram o teste do bafômetro no local. Ambos tiveram resultado negativo para consumo de álcool.

A ocorrência mobilizou uma grande operação de resgate, com o envio de nove ambulâncias. Apesar do número de vítimas, apenas os dois idosos apresentaram ferimentos considerados graves. Os demais passageiros foram para Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) da região.

Ônibus estava com manutenção em dia

Ao programa Bom Dia Sábado, da RPC TV, a empresa responsável pelo ônibus turístico, Viação Sudoeste, informou que disponibilizou um veículo reserva para o transporte dos passageiros que quiseram seguir viagem.

A empresa também afirmou que possui todas as autorizações exigidas para o transporte rodoviário de passageiros e que o veículo envolvido no acidente estava com as revisões e vistorias obrigatórias em dia. As circunstâncias do tombamento seguem sendo apuradas pela PRF.