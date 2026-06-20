Alerta da Defesa Civil assusta depois de jogo da Seleção; governo nega ter emitido mensagem

Logo após a vitória do Brasil por 3 a 0 sobre o Haiti, pela segunda rodada da Copa do Mundo, nesta sexta-feira (19), uma mensagem chegou nos celulares de Curitiba: “Alerta extremo. Defesa Civil: misantropia”. Em alguns celulares a mensagem desencadeou um alerta sonoro estridente semelhante aos emitidos pela Defesa Civil.

Misantropia significa ódio à espécie humana, e evidentemente não tem relação com os alertas normalmente emitidos pela Defesa Civil, que avisam sobre eventos climáticos como tempestades ou ciclones.

Em nota oficial publicada nos canais oficiais do governo do Paraná, as autoridades afirmaram que “o alerta disparado há poucos minutos não saiu da Defesa Civil do Paraná. O órgão já acionou a Defesa Civil Nacional e a Anatel. Não há nenhum evento severo previsto para Curitiba.” O Corpo de Bombeiros Militar do Paraná confirmou a nota do governo estadual.

A prefeitura também negou ter emitido qualquer alerta. “A Defesa Civil de Curitiba esclarece que não foi responsável pela emissão do alerta de emergência enviado aos celulares nesta sexta-feira. O alerta foi disparado por sistema que não é operado pelo município. Neste momento, não há qualquer situação de risco em Curitiba que justifique a emissão desse tipo de aviso. A Prefeitura já busca esclarecimentos junto aos responsáveis pela operação do sistema para apurar o ocorrido e identificar a origem da mensagem.”

Em fevereiro deste ano, outra mensagem misteriosa foi disparada nos celulares dos curitibanos, com o texto “TEST Warning message A-B”, como se fosse um comunicado oficial do sistema Cell Broadcast – mecanismo utilizado para envio de alertas sobre eventos meteorológicos extremos. Na época, a Defesa Civil também negou a autoria da mensagem, e afirmou que a Anatel investigaria a mensagem.