Milho falcatrua? PRF apreende 2,5 toneladas de maconha na BR-277

Mais um capítulo da caçada do bem foi escrito neste sábado (15) na BR-277, em Guarapuava, quando agentes da Polícia Rodoviária Federal deram um xeque-mate no tráfico de drogas. Por volta das 14h, um bitrem carregado de milho foi parado durante fiscalização de rotina, mas o que veio à tona estava longe de ser apenas grãos.

O motorista de 41 anos já começou a entregar o jogo no primeiro contato com os policiais. Aliás, o nervosismo estampado no rosto do condutor foi o primeiro sinal de que algo não estava nos trilhos certos. Quando os agentes resolveram dar uma conferida mais detalhada no compartimento de carga, a surpresa: além do milho declarado na nota fiscal, havia uma verdadeira “colheita” de outro tipo.

Escondidos entre os grãos, tabletes e mais tabletes de maconha se acumulavam, totalizando impressionantes 2468 quilos da droga. Vale lembrar que apreensões desse porte são um golpe considerável nas finanças do crime organizado.

Diante da flagrante situação, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia da Polícia Civil de Guarapuava. O veículo e toda a carga, tanto a lícita quanto a ilícita, também foram recolhidos para os procedimentos legais.

A apreensão reforça o trabalho constante das autoridades nas estradas paranaenses, que funcionam como importantes corredores logísticos – tanto para o comércio legal quanto para o tráfico de drogas. A BR-277, que corta o estado de leste a oeste, é rota frequente desse tipo de ocorrência.

Ah, e para quem pensa que misturar drogas com cargas regulares é novidade, engana-se! Esse é apenas mais um dos métodos criativos que os traficantes utilizam para tentar driblar a fiscalização. Mas, pelo visto, a PRF segue com os olhos bem abertos.

