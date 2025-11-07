Compartimento secreto: PRF localiza carga de celulares em fundo falso de carreta

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Uma operação da Polícia Rodoviária Federal (PRF), na noite desta quinta-feira (07) culminou na apreensão de uma expressiva quantidade de aparelhos celulares escondidos em um compartimento oculto sob toda a extensão do assoalho de um semireboque.

A abordagem aconteceu no km 129 da BR-116, em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba. Os agentes da PRF notaram uma abertura suspeita no fundo da carroceria, revelando algo dantesco para o crime de descaminho: diversos materiais compactados, semelhantes a aparelhos telefônicos, cuidadosamente ocultados em um fundo falso.

Após inspeção detalhada pelo compartimento lateral direito, os policiais confirmaram a existência da estrutura secreta contendo diversos aparelhos celulares da marca Xiaomi, todos sem a devida documentação fiscal.

Diante da dificuldade de acesso aos materiais e da expressiva quantidade de aparelhos encontrados, o veículo foi encaminhado no mesmo estado à Unidade da Receita Federal do Brasil em Curitiba, onde auditores fiscais farão a contabilização exata da quantidade e valores da apreensão.

O motorista, um homem de 40 anos residente em Laranjeiras do Sul-PR, foi preso em flagrante por descaminho e encaminhado à Delegacia de Polícia Federal em Curitiba.

