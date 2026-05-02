Milhares de atletas cruzam nova Ponte de Guaratuba em maratona histórica no Litoral

A primeira etapa da Maratona Internacional do Paraná (MIP) agitou o litoral do estado logo nas primeiras horas deste sábado (2). Mesmo com neblina e chuva fina, milhares de atletas compareceram para percorrer os trajetos de 5 km e 21 km, que conectam as cidades de Guaratuba e Matinhos. A recém inaugurada Ponte de Guaratuba foi o grande diferencial da prova.

O cronograma começou cedo: às 6h, largaram os Atletas com Deficiência (ACD) nos 5 km, seguidos pelo público geral da mesma distância. Mais tarde, às 7h25, foi a vez dos competidores da meia maratona (21 km), que reuniu os atletas de elite e corredores amadores.

Ponte de Guaratuba: O grande destaque da prova

O grande diferencial desta edição histórica foi a passagem pela nova Ponte de Guaratuba, inaugurada na sexta-feira (1º). A estrutura tem 1.240 metros de extensão e uniu o desafio físico dos corredores a uma vista privilegiada.

“Estamos falando de um evento que une esporte, turismo e um símbolo muito forte para o Paraná. A Ponte de Guaratuba representa um sonho coletivo, e atravessá-la durante a prova é algo marcante para esses milhares de atletas”, destaca Marcos Pinheiro, diretor-geral do evento.

Os corredores enfrentaram um desafio técnico logo no início do percurso: uma subida íngreme seguida por uma descida que dava acesso à ponte.

Resultados da 1ª etapa (Sábado, 2 de maio)

Confira os vencedores e os tempos oficiais das provas de 5 km e 21 km:

21 km Masculino

Colocação Atleta Tempo 1º Nikolas Kiptoo Kosgei 01:03:16 2º Fábio Jesus Correia 01:03:18 3º Wilson Mutua Maina 01:06:15 4º Willin Kibor 01:07:31 5º Allison Rocha Pires 01:07:52

Nikolas Kiptoo Kosgei foi o campeão masculino da maratona 21 km. Foto Divulgação/AEN.

21 km Feminino

Colocação Atleta Tempo 1ª Viola Kosgei 01:16:25 2ª Tatiane Raquel da Silva 01:16:36 3ª Andreia Aparecida Hessel 01:19:22 4ª Kleidiane Barbosa Jardim 01:19:42 5ª Larissa Marcelle Moreira Quintão 01:20:04

5 km Masculino

Colocação Atleta Tempo 1º Benedito de Souza Carvalho Neto 18:19 2º Heitor Klum de Freitas 19:09 3º Gilmar Macuco Araszewenski 19:42 4º Yan Pedro de Oliveira dos Santos 19:55 5º Wesley Veronez de Souza 19:55

5 km Feminino

Colocação Atleta Tempo 1ª Gabriella Costa Rosa 22m06 2ª Bruna de Carvalho dos Santos 22m03 3ª Rafaela Barbara da Silva Galdino 23m51 4ª Laura Kastelijn 23m53 5ª Roseli Towsiaby 24m38