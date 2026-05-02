Milhares de atletas cruzam nova Ponte de Guaratuba em maratona histórica no Litoral

A primeira etapa da Maratona Internacional do Paraná (MIP) agitou o litoral do estado logo nas primeiras horas deste sábado (2). Mesmo com neblina e chuva fina, milhares de atletas compareceram para percorrer os trajetos de 5 km e 21 km, que conectam as cidades de Guaratuba e Matinhos. A recém inaugurada Ponte de Guaratuba foi o grande diferencial da prova.
O cronograma começou cedo: às 6h, largaram os Atletas com Deficiência (ACD) nos 5 km, seguidos pelo público geral da mesma distância. Mais tarde, às 7h25, foi a vez dos competidores da meia maratona (21 km), que reuniu os atletas de elite e corredores amadores.
Ponte de Guaratuba: O grande destaque da prova
O grande diferencial desta edição histórica foi a passagem pela nova Ponte de Guaratuba, inaugurada na sexta-feira (1º). A estrutura tem 1.240 metros de extensão e uniu o desafio físico dos corredores a uma vista privilegiada.
“Estamos falando de um evento que une esporte, turismo e um símbolo muito forte para o Paraná. A Ponte de Guaratuba representa um sonho coletivo, e atravessá-la durante a prova é algo marcante para esses milhares de atletas”, destaca Marcos Pinheiro, diretor-geral do evento.
Os corredores enfrentaram um desafio técnico logo no início do percurso: uma subida íngreme seguida por uma descida que dava acesso à ponte.
Resultados da 1ª etapa (Sábado, 2 de maio)
Confira os vencedores e os tempos oficiais das provas de 5 km e 21 km:
21 km Masculino
|Colocação
|Atleta
|Tempo
|1º
|Nikolas Kiptoo Kosgei
|01:03:16
|2º
|Fábio Jesus Correia
|01:03:18
|3º
|Wilson Mutua Maina
|01:06:15
|4º
|Willin Kibor
|01:07:31
|5º
|Allison Rocha Pires
|01:07:52
21 km Feminino
|Colocação
|Atleta
|Tempo
|1ª
|Viola Kosgei
|01:16:25
|2ª
|Tatiane Raquel da Silva
|01:16:36
|3ª
|Andreia Aparecida Hessel
|01:19:22
|4ª
|Kleidiane Barbosa Jardim
|01:19:42
|5ª
|Larissa Marcelle Moreira Quintão
|01:20:04
5 km Masculino
|Colocação
|Atleta
|Tempo
|1º
|Benedito de Souza Carvalho Neto
|18:19
|2º
|Heitor Klum de Freitas
|19:09
|3º
|Gilmar Macuco Araszewenski
|19:42
|4º
|Yan Pedro de Oliveira dos Santos
|19:55
|5º
|Wesley Veronez de Souza
|19:55
5 km Feminino
|Colocação
|Atleta
|Tempo
|1ª
|Gabriella Costa Rosa
|22m06
|2ª
|Bruna de Carvalho dos Santos
|22m03
|3ª
|Rafaela Barbara da Silva Galdino
|23m51
|4ª
|Laura Kastelijn
|23m53
|5ª
|Roseli Towsiaby
|24m38