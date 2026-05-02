Litoral do Paraná

Milhares de atletas cruzam nova Ponte de Guaratuba em maratona histórica no Litoral

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Leonardo Coleto
- Atualizado: 02/05/26 12h39
O grande diferencial desta edição histórica foi a passagem pela nova Ponte de Guaratuba, inaugurada na sexta-feira (1º). Foto: Divulgação/AEN.

A primeira etapa da Maratona Internacional do Paraná (MIP) agitou o litoral do estado logo nas primeiras horas deste sábado (2). Mesmo com neblina e chuva fina, milhares de atletas compareceram para percorrer os trajetos de 5 km e 21 km, que conectam as cidades de Guaratuba e Matinhos. A recém inaugurada Ponte de Guaratuba foi o grande diferencial da prova.

O cronograma começou cedo: às 6h, largaram os Atletas com Deficiência (ACD) nos 5 km, seguidos pelo público geral da mesma distância. Mais tarde, às 7h25, foi a vez dos competidores da meia maratona (21 km), que reuniu os atletas de elite e corredores amadores.

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Ponte de Guaratuba: O grande destaque da prova

O grande diferencial desta edição histórica foi a passagem pela nova Ponte de Guaratuba, inaugurada na sexta-feira (1º). A estrutura tem 1.240 metros de extensão e uniu o desafio físico dos corredores a uma vista privilegiada.

“Estamos falando de um evento que une esporte, turismo e um símbolo muito forte para o Paraná. A Ponte de Guaratuba representa um sonho coletivo, e atravessá-la durante a prova é algo marcante para esses milhares de atletas”, destaca Marcos Pinheiro, diretor-geral do evento.

Os corredores enfrentaram um desafio técnico logo no início do percurso: uma subida íngreme seguida por uma descida que dava acesso à ponte.

Resultados da 1ª etapa (Sábado, 2 de maio)

Confira os vencedores e os tempos oficiais das provas de 5 km e 21 km:

21 km Masculino

ColocaçãoAtletaTempo
Nikolas Kiptoo Kosgei01:03:16
Fábio Jesus Correia01:03:18
Wilson Mutua Maina01:06:15
Willin Kibor01:07:31
Allison Rocha Pires01:07:52
Nikolas Kiptoo Kosgei foi o campeão masculino da maratona 21 km.
Nikolas Kiptoo Kosgei foi o campeão masculino da maratona 21 km. Foto Divulgação/AEN.

21 km Feminino

ColocaçãoAtletaTempo
Viola Kosgei01:16:25
Tatiane Raquel da Silva01:16:36
Andreia Aparecida Hessel01:19:22
Kleidiane Barbosa Jardim01:19:42
Larissa Marcelle Moreira Quintão01:20:04

5 km Masculino

ColocaçãoAtletaTempo
Benedito de Souza Carvalho Neto18:19
Heitor Klum de Freitas19:09
Gilmar Macuco Araszewenski19:42
Yan Pedro de Oliveira dos Santos19:55
Wesley Veronez de Souza19:55

5 km Feminino

ColocaçãoAtletaTempo
Gabriella Costa Rosa22m06
Bruna de Carvalho dos Santos22m03
Rafaela Barbara da Silva Galdino23m51
Laura Kastelijn23m53
Roseli Towsiaby24m38
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