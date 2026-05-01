Ponte de Guaratuba ao vivo: como assistir à inauguração nesta sexta?

A inauguração da Ponte de Guaratuba será transmitida ao vivo nesta sexta-feira, 1º de maio de 2026, a partir das 16h. A cobertura mostrará todos os momentos do evento, incluindo o ato oficial com presença de autoridades e uma apresentação especial com luzes, drones e queima de fogos.

Onde acompanhar a transmissão

Você pode assistir ao evento pela internet ou pela televisão. Confira as opções de sintonia:

Internet: Acompanhe ao vivo pelo canal oficial da @tvparanaturismo no YouTube.

Acompanhe ao vivo pelo canal oficial da no YouTube. TV Aberta: Sintonize no canal 9.1 UHF .

Sintonize no canal . TV por Assinatura: * Claro/NET: Canal 509 SKY TVRO: Canal 66

* Claro/NET: Canal Antena Parabólica (Satélite): Satélite Star One D2 (Frequência 4056 na Banda C) Banda KU: Canal 236



Programação especial na TV

Antes da inauguração, a TV Paraná Turismo preparou um programa especial que percorre todas as etapas da obra, com imagens exclusivas, bastidores e entrevistas. A exibição pode ser acompanhada nos seguintes horários:

Quinta-feira (30/04): às 18h e 21h30

às 18h e 21h30 Sexta-feira (01/05): às 11h (reapresentação do especial)

Detalhes da obra e seu impacto

A construção da Ponte de Guaratuba representa um marco histórico e uma das obras mais aguardadas dos últimos 40 anos no Litoral paranaense. A estrutura altera significativamente a logística e a dinâmica da região. Confira os principais pontos:

Fim do gargalo no trânsito: A obra substitui o ferry boat, que era a única alternativa de travessia entre Guaratuba e Matinhos.

A obra substitui o ferry boat, que era a única alternativa de travessia entre Guaratuba e Matinhos. Desenvolvimento econômico e turístico: As projeções indicam que a nova ligação vai agilizar o deslocamento, aumentar a segurança viária e incentivar novos investimentos no litoral.

As projeções indicam que a nova ligação vai agilizar o deslocamento, aumentar a segurança viária e incentivar novos investimentos no litoral. Desafio de engenharia: O programa especial detalha as dificuldades técnicas e as soluções inovadoras implementadas, desde os estudos preliminares até a conclusão da estrutura sobre a Baía de Guaratuba.

Como assistir a inauguração da Ponte de Guaratuba?

A TV Paraná Turismo pode ser sintonizada no canal 9.1 UHF (TV aberta), 509 (Claro/NET), via antena parabólica pelo satélite Star One D2 (frequência 4056 na Banda C), além da Banda KU no canal 236 e SKY TVRO no canal 66. No YouTube, a transmissão está disponível no canal @tvparanaturismo.