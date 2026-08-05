Eleições 2026

Michele Caputo será vice de Requião Filho na disputa pelo governo do Paraná

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Tribuna do Paraná
Por Giully França - Especial para a Tribuna do Paraná Editado por Eduardo Luiz Klisiewicz
- Atualizado: 05/08/26 10h26
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Michelle Caputo será confirmado como vice de Requião Filho. Foto: Instagram / Michelle Caputo

Já está definido quem vai integrar a chapa de Requião Filho (PDT) na candidatura ao governo do Paraná: Michele Caputo Neto (Solidariedade). O anúncio será feito formalmente nesta quarta-feira (5), em evento no clube Sociedade Thalia, em Curitiba.

A coligação para a candidatura de Requião Filho já reúne os partidos PDT, PT, PcdoB, PV, PSOL, Rede e Solidariedade

Caputo Neto tem 63 anos e é farmacêutico e atuou como secretário de Saúde em Curitiba, entre 2002 e 2006, em dois mandatos. Ele foi secretário estadual de Saúde nas gestões de Beto Richa (PSDB) entre 2011 e 2018. Em 2018, assumiu uma cadeira como deputado estadual. Michele também fez parte do conselho da Itaipu Binacional em 2023, onde permaneceu até fevereiro deste ano.

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Em suas gestões como secretário da saúde, ele implementou programas como Mãe Paranaense, HospSUS e Farmácia do Paraná. Além de ter expandido o Mãe Curitibana.

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