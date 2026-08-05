Michele Caputo será vice de Requião Filho na disputa pelo governo do Paraná

Já está definido quem vai integrar a chapa de Requião Filho (PDT) na candidatura ao governo do Paraná: Michele Caputo Neto (Solidariedade). O anúncio será feito formalmente nesta quarta-feira (5), em evento no clube Sociedade Thalia, em Curitiba.
A coligação para a candidatura de Requião Filho já reúne os partidos PDT, PT, PcdoB, PV, PSOL, Rede e Solidariedade
Caputo Neto tem 63 anos e é farmacêutico e atuou como secretário de Saúde em Curitiba, entre 2002 e 2006, em dois mandatos. Ele foi secretário estadual de Saúde nas gestões de Beto Richa (PSDB) entre 2011 e 2018. Em 2018, assumiu uma cadeira como deputado estadual. Michele também fez parte do conselho da Itaipu Binacional em 2023, onde permaneceu até fevereiro deste ano.
Em suas gestões como secretário da saúde, ele implementou programas como Mãe Paranaense, HospSUS e Farmácia do Paraná. Além de ter expandido o Mãe Curitibana.