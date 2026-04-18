Michel Temer retorna a Curitiba para palestrar em evento da Assembleia Legislativa

O ex-presidente Michel Temer participa, nesta quinta-feira (23/4), de um evento na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), em Curitiba. A última agenda oficial de Temer na capital havia ocorrido em 2022, quando participou de um encontro com o LIDE Paraná.

Temer será o convidado de honra do lançamento oficial da Rede Estadual de Educação Legislativa (REEL), marcado para as 18h. O evento é voltado a parlamentares e gestores públicos de diferentes municípios do estado.

Segundo a ALEP, a iniciativa tem como objetivo fortalecer as instituições legislativas por meio da integração e do compartilhamento de conhecimento, além de estimular a cooperação entre câmaras municipais e demais órgãos do Legislativo.

A Rede Estadual de Educação Legislativa busca promover a capacitação e qualificação de parlamentares, servidores e colaboradores dos 399 municípios do Paraná. A proposta é ampliar a eficiência da atuação legislativa local com apoio técnico e pedagógico da Escola do Legislativo da Assembleia.

O convite a Temer considera sua trajetória no Legislativo e sua atuação na consolidação das instituições democráticas. Durante o evento, ele fará uma palestra como parte da programação oficial.

Serviço

Lançamento oficial da Rede Estadual de Educação Legislativa (REEL)

Data: quinta-feira (23/4)

Horário: às 18h

Local: Plenário da Assembleia Legislativa do Paraná