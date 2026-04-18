Quais serviços funcionam durante o feriado de Tiradentes em Curitiba?

Durante o feriado de Tiradentes, parte dos serviços da Prefeitura de Curitiba terá alteração de horários. A administração municipal está em recesso na segunda-feira (20/4), com retomada das atividades na quarta-feira (22/4). Entre os principais serviços, o transporte coletivo terá mudança apenas na terça-feira, quando opera com a tabela de domingo.
O Espaço Empreendedor e as unidades do Sine Curitibano nas Ruas da Cidadania permanecem fechados na segunda e terça, com reabertura na quarta-feira, a partir das 8h. O Sine Móvel também não terá atendimento no período e retoma a agenda na quarta, a partir das 9h. Na área da educação, escolas municipais, CMEIs e CMAEEs ficam fechados na segunda e na terça.
Por outro lado, serviços essenciais seguem funcionando normalmente. O Serviço Funerário e a Casa da Mulher mantêm atendimento ininterrupto durante todo o período. O mesmo ocorre com estruturas da Fundação de Ação Social (FAS).
Na área de proteção animal, o atendimento também continua ativo. O serviço de emergência com ambulância funciona diariamente, das 7h30 às 16h, com acionamento pela Central 156. Já o Hospital Veterinário Municipal de Curitiba opera normalmente, tanto para consultas agendadas quanto para atendimentos de urgência.
Confira, a seguir, os horários dos demais serviços:
Serviços de saúde em Curitiba durante feriado de Tiradentes
Unidades Básicas de Saúde
Aos fins de semana, as unidades de saúde não funcionam.
Na segunda-feira (20/4), 20 unidades de saúde abrirão, em horário normal de funcionamento. Na terça-feira (21/4), as unidades de saúde fecham e o atendimento volta ao normal na quarta-feira (22/4).
Unidades que funcionam na segunda (20/4)
- US Bairro Novo (Rua Paulo Rio Branco de Macedo, 791 – Sítio Cercado), das 7h às 19h;
- US Sambaqui (Rua Roberto Dala Barba, 44 – Ganchinho), 7h às 19h
- US Atuba (Rua Rio Pelotas, 820 – Bairro Alto), das 7 às 19h;
US Bacacheri (Avenida Pref. Erasto Gaertner, 797 – Bacacheri), das 7h às 19h;
- US Visitação (Rua Dr. Bley Zornig, 3.136 – Boqueirão), das 7h às 19h;
- US Vila Hauer (Rua Waldemar Kost, 650 – Hauer), das 7h às 19h;
- US Iracema (Rua Prof. Nivaldo Braga, 1.571 – Capão da Imbuia), das 7h às 19h;
- US Uberaba de Cima (Rua Capitão Leônidas Marques, 1.392 – Uberaba), das 7h às 19h;
- US Caiuá (Rua Arnaud Ferreira Velloso, 200 – CIC), das 7h às 19h;
- US Oswaldo Cruz (Rua Pedro Gusso, 3.749 – CIC), das 7h às 19h;
- US Vila Sandra (Rua Araranguá, 189 – CIC), das 7h às 19h;
- US Ouvidor Pardinho (Rua 24 de Maio, 807 – Centro), das 7h às 19h;
- US Vila Feliz (Rua Pedro Gusso, 866 – Novo Mundo), das 7h às 19h;
US Santa Amélia (Rua Berta Klemtz, 215 – Fazendinha), das 7h às 19h;
- US Pilarzinho (Rua Amauri Lange Silvério, 1.251 – Pilarzinho), das 7h às 19h;
- US Santa Felicidade (Via Veneto, 1.081 – Santa Felicidade), das 7h às 22h;
- US Dom Bosco (Rua Ângelo Tosin, 100 – Campo do Santana), das 7h às 17h;
- US Moradias da Ordem (Rua Jovenilson Américo de Oliveira, 240 – Tatuquara), das 7h às 19h;
- US Rio Bonito (Rua Fanny Bertoldi, 170 – Campo do Santana), das 7h às 19h;
- US Santa Rita (Rua Adriana Ceres Zago Bueno, 1.350 – Tatuquara), das 7h às 19h.
Unidades de Pronto Atendimento (UPAs)
Abertas 24 horas
- UPA Sítio Cercado: Rua Levi Buquera, 158, Sítio Cercado;
- UPA Boa Vista: Avenida Paraná, 3.654, Boa Vista;
- UPA Cajuru: Rua Engenheiro Benedito Mário da Silva, 555, Cajuru;
- UPA Campo Comprido: Rua Monsenhor Ivo Zanlorenzi, 3.495, Campo Comprido;
- UPA Tatuquara: Rua Jornalista Emílio Zolá Florenzano, 835, Tatuquara;
- UPA CIC: Rua Senador Accioly Filho, 3.370, Cidade Industrial;
- UPA Pinheirinho: Rua Leon Nicolas, s/n esq. com Winston Churchill, Capão Raso;
- UPA Fazendinha: Rua Carlos Klemtz, 1.883 – Fazendinha;
- UPA Boqueirão: Rua Professora Maria de Assumpção, 2590 – Boqueirão.
Samu 192
Atendimento 24 horas.
Central 3350-9000
De segunda a sexta-feira, das 7h às 22h; inclusive no feriado. Sábado e domingo, das 8h às 20h.
Caps
Aos fins de semana, os Caps II não funcionam e os Caps III mantém o atendimento para pacientes acolhidos nos leitos. Na segunda (20/4), os Caps funcionam normalmente, com exceção do Caps II Bairro Novo, que passará por manutenção. Na terça-feira (21/4), os Caps II fecham e os Caps III mantêm o atendimento 24 horas para os pacientes acolhidos nos leitos.
Funcionamento do Mercado Municipal, Armazém e Sacolão
Mercado Municipal
Sábado (18/4) – das 8h às 18h
Domingo (19/4) – das 8h às 13h. Os restaurantes ficam abertos até 15h, com entrada pela Rua da Paz.
Segunda-feira (20/4) – Fechado
Terça-feira (21/4) – das 8h às 13h
Mercado Regional Cajuru
Sábado (18/4) – das 7h às 18h
Domingo (19/4) – das 7h às 12h
Segunda-feira (20/4) – Fechado
Terça-feira (21/4) – Fechado
Armazéns da Família
Sábado (18/4) – das 9h às 14h
Domingo (19/4) – Fechado
Segunda-feira (20/4) – Fechado
Terça-feira (21/4) – Fechado
Sacolão da Família Boa Vista
Sábado (18/4) – das 8h às 17h
Domingo (19/4) – das 8h as 12h
Segunda-feira (20/4) – das 8h às 19 h
Terça-feira (21/4) – das 8h às 14h
Sacolão da Família Boqueirão
Sábado (18/4) – das 8h30 às 18h
Domingo (19/4) – fechado
Segunda-feira (20/4) – das 8h30 às 20h
Terça-feira (21/4) – das 8h às 14h
Sacolão da Família Capão Raso
Sábado (18/4) – das 8h00 às 21h
Domingo (19/4) – fechado
Segunda-feira (20/4) – das 8h às 21 h
Terça-feira (21/4) – das 8h às 19h
Sacolão da Família Carmo
Sábado (18/4) – das 9h às 19h
Domingo (19/4) – das 9h às 12h30
Segunda-feira (20/4) – das 8h às 19h
Terça-feira (21/4) – das 9h às 19h
Sacolão da Família Fazendinha
Sábado (18/4) – das 8h às 18h
Domingo (19/4) – fechado
Segunda-feira (20/4) – das 8h às 18
Terça-feira (21/4) – das 8h às 17h
Sacolão da Família Jardim Paranaense
Sábado (18/4) – das 9h às 18h
Domingo (19/4) – das 8h30 às 13h
Segunda-feira (20/4) – das 9h às 18h
Terça-feira (21/4) – das 8h às 13h
Sacolão da Família Pinheirinho
Sábado (18/4) – das 8h às 18h
Domingo (19/4) – fechado
Segunda-feira (20/4) – das 8h às 18h
Terça-feira (21/4) – das 8h às 17h
Sacolão da Família Rui Barbosa
Sábado (18/4) – das 8h30 às 19h
Domingo (19/4) – fechado
Segunda-feira (20/4) – das 8h30 às 19h
Terça-feira (21/4) – fechado
Sacolão da Família Santa Cândida
Sábado (18/4) – das 8h às 18h
Domingo (19/4) – fechado
Segunda-feira (20/4) – das 8h às 18h
Terça-feira (21/4) – fechado
Sacolão da Família Santa Efigênia
Sábado (18/4) – das 9h às 18h
Domingo (19/4) – fechado
Segunda-feira (20/4) – fechado
Terça-feira (21/4) – fechado
Sacolão da Família Santa Felicidade
Sábado (18/4) – das 8h às 19h
Domingo (19/4) – das 8h às 12h
Segunda-feira (20/4) – das 8h às 19h
Terça-feira (21/4) – fechado
Sacolão da Família Vila Sandra
Sábado (18/4) – das 8h às 17h
Domingo (19/4) – fechado
Segunda-feira (20/4) – das 8h às 18h
Terça-feira (21/4) – das 9h às 17h
Restaurantes Populares
Sábado (18/4) e domingo (19/4) – Fechados
Segunda-feira (20/4) – Atendimento normal
Terça-feira (21/4) – Fechado
BASE
Segunda-feira (20/4) – das 9h às 14h e das 16h às 20h
Terça-feira (21/4) – das 9h às 14h e das 16h às 20h
Turismo em Curitiba durante o feriado
Torre Panorâmica: de sábado (18/4) a terça-feira (21/4), das 10h às 18h, com último acesso às 17h30 ou até atingir a capacidade de visitação. Pagamento no local apenas com cartão de crédito ou débito (inteira R$ 10; meia-entrada R$ 5; isenção para crianças menores de 5 anos). Whatapp: (41) 3339-7613.
Zoológico de Curitiba: fecha para manutenção às segundas-feiras. Aberto normalmente nos outros dias, das 10h às 16h.
Museu de História Natural Capão da Imbuia: fecha para manutenção às segundas-feiras. Aberto normalmente nos outros dias, das 9h às 16h45.
Passeio Público: fecha para manutenção às segundas-feiras. Aberto normalmente nos outros dias, das 6h às 20h.
Jardim Botânico de Curitiba: aberto todos os dias, das 6h às 19h30. Jardim das Sensações aberto todos os dias, das 9h às 17h. O percurso é feito em meia hora, por isso o último acesso é marcado para as 16h30.
Estar é cobrado em Curitiba no feriado?
Setran
O atendimento da Superintendência de Trânsito não funciona na segunda (20/4) e terça-feira (21/4) e retorna na quarta-feira (22/4), das 8h às 14h. Os recursos que tiverem prazos que vencem em 20/4 e 21/4 poderão ser protocolados no dia 22/4 presencialmente com agendamento ou encaminhados pelos Correios.
Os protocolos via internet podem ser feitos normalmente no período, respeitando os seus prazos. Atenção: a extensão do prazo aplica-se apenas para o protocolo de processos. As datas de vencimento para pagamento não sofrerão alteração.
Smart Park
No Smart Park do Centro Histórico (Ermelino de Leão) e do Jardim Botânico (Engenheiro Ostoja Roguski), a cobrança será realizada normalmente.
Est@R
Em áreas do Estacionamento Regulamentado (Est@R), a cobrança será realizada normalmente na segunda-feira (20/4). Na terça-feira (21/4), não será realizada a cobrança.
Pátio
O atendimento do Pátio da Superintendência de Trânsito funciona normalmente na segunda-feira (20/4). Na terça-feira (21/4) não haverá atendimento.