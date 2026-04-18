Quais serviços funcionam durante o feriado de Tiradentes em Curitiba?

Durante o feriado de Tiradentes, parte dos serviços da Prefeitura de Curitiba terá alteração de horários. A administração municipal está em recesso na segunda-feira (20/4), com retomada das atividades na quarta-feira (22/4). Entre os principais serviços, o transporte coletivo terá mudança apenas na terça-feira, quando opera com a tabela de domingo.

O Espaço Empreendedor e as unidades do Sine Curitibano nas Ruas da Cidadania permanecem fechados na segunda e terça, com reabertura na quarta-feira, a partir das 8h. O Sine Móvel também não terá atendimento no período e retoma a agenda na quarta, a partir das 9h. Na área da educação, escolas municipais, CMEIs e CMAEEs ficam fechados na segunda e na terça.

Por outro lado, serviços essenciais seguem funcionando normalmente. O Serviço Funerário e a Casa da Mulher mantêm atendimento ininterrupto durante todo o período. O mesmo ocorre com estruturas da Fundação de Ação Social (FAS).

Na área de proteção animal, o atendimento também continua ativo. O serviço de emergência com ambulância funciona diariamente, das 7h30 às 16h, com acionamento pela Central 156. Já o Hospital Veterinário Municipal de Curitiba opera normalmente, tanto para consultas agendadas quanto para atendimentos de urgência.

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Confira, a seguir, os horários dos demais serviços:

Serviços de saúde em Curitiba durante feriado de Tiradentes

Unidades Básicas de Saúde

Aos fins de semana, as unidades de saúde não funcionam.

Na segunda-feira (20/4), 20 unidades de saúde abrirão, em horário normal de funcionamento. Na terça-feira (21/4), as unidades de saúde fecham e o atendimento volta ao normal na quarta-feira (22/4).

Unidades que funcionam na segunda (20/4)

US Bairro Novo (Rua Paulo Rio Branco de Macedo, 791 – Sítio Cercado), das 7h às 19h;

US Sambaqui (Rua Roberto Dala Barba, 44 – Ganchinho), 7h às 19h

US Atuba (Rua Rio Pelotas, 820 – Bairro Alto), das 7 às 19h;

US Bacacheri (Avenida Pref. Erasto Gaertner, 797 – Bacacheri), das 7h às 19h;

US Bacacheri (Avenida Pref. Erasto Gaertner, 797 – Bacacheri), das 7h às 19h; US Visitação (Rua Dr. Bley Zornig, 3.136 – Boqueirão), das 7h às 19h;

US Vila Hauer (Rua Waldemar Kost, 650 – Hauer), das 7h às 19h;

US Iracema (Rua Prof. Nivaldo Braga, 1.571 – Capão da Imbuia), das 7h às 19h;

US Uberaba de Cima (Rua Capitão Leônidas Marques, 1.392 – Uberaba), das 7h às 19h;

US Caiuá (Rua Arnaud Ferreira Velloso, 200 – CIC), das 7h às 19h;

US Oswaldo Cruz (Rua Pedro Gusso, 3.749 – CIC), das 7h às 19h;

US Vila Sandra (Rua Araranguá, 189 – CIC), das 7h às 19h;

US Ouvidor Pardinho (Rua 24 de Maio, 807 – Centro), das 7h às 19h;

US Vila Feliz (Rua Pedro Gusso, 866 – Novo Mundo), das 7h às 19h;

US Santa Amélia (Rua Berta Klemtz, 215 – Fazendinha), das 7h às 19h;

US Santa Amélia (Rua Berta Klemtz, 215 – Fazendinha), das 7h às 19h; US Pilarzinho (Rua Amauri Lange Silvério, 1.251 – Pilarzinho), das 7h às 19h;

US Santa Felicidade (Via Veneto, 1.081 – Santa Felicidade), das 7h às 22h;

US Dom Bosco (Rua Ângelo Tosin, 100 – Campo do Santana), das 7h às 17h;

US Moradias da Ordem (Rua Jovenilson Américo de Oliveira, 240 – Tatuquara), das 7h às 19h;

US Rio Bonito (Rua Fanny Bertoldi, 170 – Campo do Santana), das 7h às 19h;

US Santa Rita (Rua Adriana Ceres Zago Bueno, 1.350 – Tatuquara), das 7h às 19h.

Unidades de Pronto Atendimento (UPAs)

Abertas 24 horas

UPA Sítio Cercado: Rua Levi Buquera, 158, Sítio Cercado;

UPA Boa Vista: Avenida Paraná, 3.654, Boa Vista;

UPA Cajuru: Rua Engenheiro Benedito Mário da Silva, 555, Cajuru;

UPA Campo Comprido: Rua Monsenhor Ivo Zanlorenzi, 3.495, Campo Comprido;

UPA Tatuquara: Rua Jornalista Emílio Zolá Florenzano, 835, Tatuquara;

UPA CIC: Rua Senador Accioly Filho, 3.370, Cidade Industrial;

UPA Pinheirinho: Rua Leon Nicolas, s/n esq. com Winston Churchill, Capão Raso;

UPA Fazendinha: Rua Carlos Klemtz, 1.883 – Fazendinha;

UPA Boqueirão: Rua Professora Maria de Assumpção, 2590 – Boqueirão.

Samu 192

Atendimento 24 horas.

Central 3350-9000

De segunda a sexta-feira, das 7h às 22h; inclusive no feriado. Sábado e domingo, das 8h às 20h.

Caps

Aos fins de semana, os Caps II não funcionam e os Caps III mantém o atendimento para pacientes acolhidos nos leitos. Na segunda (20/4), os Caps funcionam normalmente, com exceção do Caps II Bairro Novo, que passará por manutenção. Na terça-feira (21/4), os Caps II fecham e os Caps III mantêm o atendimento 24 horas para os pacientes acolhidos nos leitos.

Funcionamento do Mercado Municipal, Armazém e Sacolão

Mercado Municipal

Sábado (18/4) – das 8h às 18h

Domingo (19/4) – das 8h às 13h. Os restaurantes ficam abertos até 15h, com entrada pela Rua da Paz.

Segunda-feira (20/4) – Fechado

Terça-feira (21/4) – das 8h às 13h

Mercado Regional Cajuru

Sábado (18/4) – das 7h às 18h

Domingo (19/4) – das 7h às 12h

Segunda-feira (20/4) – Fechado

Terça-feira (21/4) – Fechado

Armazéns da Família

Sábado (18/4) – das 9h às 14h

Domingo (19/4) – Fechado

Segunda-feira (20/4) – Fechado

Terça-feira (21/4) – Fechado

Sacolão da Família Boa Vista

Sábado (18/4) – das 8h às 17h

Domingo (19/4) – das 8h as 12h

Segunda-feira (20/4) – das 8h às 19 h

Terça-feira (21/4) – das 8h às 14h

Sacolão da Família Boqueirão

Sábado (18/4) – das 8h30 às 18h

Domingo (19/4) – fechado

Segunda-feira (20/4) – das 8h30 às 20h

Terça-feira (21/4) – das 8h às 14h

Sacolão da Família Capão Raso

Sábado (18/4) – das 8h00 às 21h

Domingo (19/4) – fechado

Segunda-feira (20/4) – das 8h às 21 h

Terça-feira (21/4) – das 8h às 19h

Sacolão da Família Carmo

Sábado (18/4) – das 9h às 19h

Domingo (19/4) – das 9h às 12h30

Segunda-feira (20/4) – das 8h às 19h

Terça-feira (21/4) – das 9h às 19h

Sacolão da Família Fazendinha

Sábado (18/4) – das 8h às 18h

Domingo (19/4) – fechado

Segunda-feira (20/4) – das 8h às 18

Terça-feira (21/4) – das 8h às 17h

Sacolão da Família Jardim Paranaense

Sábado (18/4) – das 9h às 18h

Domingo (19/4) – das 8h30 às 13h

Segunda-feira (20/4) – das 9h às 18h

Terça-feira (21/4) – das 8h às 13h

Sacolão da Família Pinheirinho

Sábado (18/4) – das 8h às 18h

Domingo (19/4) – fechado

Segunda-feira (20/4) – das 8h às 18h

Terça-feira (21/4) – das 8h às 17h

Sacolão da Família Rui Barbosa

Sábado (18/4) – das 8h30 às 19h

Domingo (19/4) – fechado

Segunda-feira (20/4) – das 8h30 às 19h

Terça-feira (21/4) – fechado

Sacolão da Família Santa Cândida

Sábado (18/4) – das 8h às 18h

Domingo (19/4) – fechado

Segunda-feira (20/4) – das 8h às 18h

Terça-feira (21/4) – fechado

Sacolão da Família Santa Efigênia

Sábado (18/4) – das 9h às 18h

Domingo (19/4) – fechado

Segunda-feira (20/4) – fechado

Terça-feira (21/4) – fechado

Sacolão da Família Santa Felicidade

Sábado (18/4) – das 8h às 19h

Domingo (19/4) – das 8h às 12h

Segunda-feira (20/4) – das 8h às 19h

Terça-feira (21/4) – fechado

Sacolão da Família Vila Sandra

Sábado (18/4) – das 8h às 17h

Domingo (19/4) – fechado

Segunda-feira (20/4) – das 8h às 18h

Terça-feira (21/4) – das 9h às 17h

Restaurantes Populares

Sábado (18/4) e domingo (19/4) – Fechados

Segunda-feira (20/4) – Atendimento normal

Terça-feira (21/4) – Fechado

BASE

Segunda-feira (20/4) – das 9h às 14h e das 16h às 20h

Terça-feira (21/4) – das 9h às 14h e das 16h às 20h

Turismo em Curitiba durante o feriado

Torre Panorâmica: de sábado (18/4) a terça-feira (21/4), das 10h às 18h, com último acesso às 17h30 ou até atingir a capacidade de visitação. Pagamento no local apenas com cartão de crédito ou débito (inteira R$ 10; meia-entrada R$ 5; isenção para crianças menores de 5 anos). Whatapp: (41) 3339-7613.

Zoológico de Curitiba: fecha para manutenção às segundas-feiras. Aberto normalmente nos outros dias, das 10h às 16h.

Museu de História Natural Capão da Imbuia: fecha para manutenção às segundas-feiras. Aberto normalmente nos outros dias, das 9h às 16h45.

Passeio Público: fecha para manutenção às segundas-feiras. Aberto normalmente nos outros dias, das 6h às 20h.

Jardim Botânico de Curitiba: aberto todos os dias, das 6h às 19h30. Jardim das Sensações aberto todos os dias, das 9h às 17h. O percurso é feito em meia hora, por isso o último acesso é marcado para as 16h30.

Estar é cobrado em Curitiba no feriado?

Setran

O atendimento da Superintendência de Trânsito não funciona na segunda (20/4) e terça-feira (21/4) e retorna na quarta-feira (22/4), das 8h às 14h. Os recursos que tiverem prazos que vencem em 20/4 e 21/4 poderão ser protocolados no dia 22/4 presencialmente com agendamento ou encaminhados pelos Correios.

Os protocolos via internet podem ser feitos normalmente no período, respeitando os seus prazos. Atenção: a extensão do prazo aplica-se apenas para o protocolo de processos. As datas de vencimento para pagamento não sofrerão alteração.

Smart Park

No Smart Park do Centro Histórico (Ermelino de Leão) e do Jardim Botânico (Engenheiro Ostoja Roguski), a cobrança será realizada normalmente.

Est@R

Em áreas do Estacionamento Regulamentado (Est@R), a cobrança será realizada normalmente na segunda-feira (20/4). Na terça-feira (21/4), não será realizada a cobrança.

Pátio

O atendimento do Pátio da Superintendência de Trânsito funciona normalmente na segunda-feira (20/4). Na terça-feira (21/4) não haverá atendimento.