Número de idosos em Curitiba supera o de crianças e adolescentes, diz IBGE

O número de idosos em Curitiba já ultrapassa o de crianças e adolescentes de até 14 anos. Os dados que mostram a nova composição populacional da cidade são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 2025 (PNAD Contínua), divulgada nesta sexta-feira (17/04) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O levantamento aponta que Curitiba é a oitava capital brasileira com maior concentração de pessoas com mais de 60 anos. Enquanto a cidade já vive essa nova realidade, o Brasil e o próprio estado do Paraná ainda não atingiram esse ponto de inversão da pirâmide etária.

Número de idosos x adolescentes em Curitiba

Conforme os dados da pesquisa, Curitiba tem:

População Total: 1,83 milhão de habitantes.

1,83 milhão de habitantes. Idosos (60+): 328 mil pessoas (17,9% da população).

328 mil pessoas (17,9% da população). Crianças/Adolescentes (0-14): 290 mil pessoas (15,8% da população).

290 mil pessoas (15,8% da população). Diferença: São 38 mil idosos a mais que os jovens na cidade.

São 38 mil idosos a mais que os jovens na cidade. Índice de Envelhecimento: Existem 113 idosos para cada 100 crianças em Curitiba.

Dentro do grupo da terceira idade, 227 mil curitibanos têm mais de 65 anos, e 48 mil pertencem ao grupo dos “super-idosos” – acima de 80 anos.

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Média de idosos em Curitiba ultrapassa a nacional

A capital paranaense envelhece em um ritmo mais acelerado que a média nacional e estadual. Confira os percentuais:

Local Crianças (0-14) Idosos (60+) Curitiba 15,8% 17,9% Paraná 19,1% 16,7% Brasil 19,5% 16,6%

Curitiba se adapta para população mais velha

Com o aumento da longevidade, a prefeitura tem focado em ações intersetoriais para garantir acessibilidade e qualidade de vida. Segundo a gestão municipal, o foco é preparar Curitiba para ser uma cidade amigável a todas as idades.

Conforme divulgado pela prefeitura de Curitiba, projetos de revitalização urbana priorizam calçadas planas e travessias acessíveis. Exemplos recentes incluem:

Alameda Prudente de Moraes: Calçadas niveladas e bancos de descanso.

Calçadas niveladas e bancos de descanso. Novas Avenidas: República Argentina e entornos da Cruz do Pilarzinho receberam melhorias focadas no pedestre.

República Argentina e entornos da Cruz do Pilarzinho receberam melhorias focadas no pedestre. Transporte: Renovação da frota com veículos mais acessíveis e requalificação de estações-tubo.