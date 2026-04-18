Número de idosos em Curitiba supera o de crianças e adolescentes, diz IBGE

O número de idosos em Curitiba já ultrapassa o de crianças e adolescentes de até 14 anos. Os dados que mostram a nova composição populacional da cidade são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 2025 (PNAD Contínua), divulgada nesta sexta-feira (17/04) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
O levantamento aponta que Curitiba é a oitava capital brasileira com maior concentração de pessoas com mais de 60 anos. Enquanto a cidade já vive essa nova realidade, o Brasil e o próprio estado do Paraná ainda não atingiram esse ponto de inversão da pirâmide etária.
Número de idosos x adolescentes em Curitiba
Conforme os dados da pesquisa, Curitiba tem:
- População Total: 1,83 milhão de habitantes.
- Idosos (60+): 328 mil pessoas (17,9% da população).
- Crianças/Adolescentes (0-14): 290 mil pessoas (15,8% da população).
- Diferença: São 38 mil idosos a mais que os jovens na cidade.
- Índice de Envelhecimento: Existem 113 idosos para cada 100 crianças em Curitiba.
Dentro do grupo da terceira idade, 227 mil curitibanos têm mais de 65 anos, e 48 mil pertencem ao grupo dos “super-idosos” – acima de 80 anos.
Média de idosos em Curitiba ultrapassa a nacional
A capital paranaense envelhece em um ritmo mais acelerado que a média nacional e estadual. Confira os percentuais:
|Local
|Crianças (0-14)
|Idosos (60+)
|Curitiba
|15,8%
|17,9%
|Paraná
|19,1%
|16,7%
|Brasil
|19,5%
|16,6%
Curitiba se adapta para população mais velha
Com o aumento da longevidade, a prefeitura tem focado em ações intersetoriais para garantir acessibilidade e qualidade de vida. Segundo a gestão municipal, o foco é preparar Curitiba para ser uma cidade amigável a todas as idades.
Conforme divulgado pela prefeitura de Curitiba, projetos de revitalização urbana priorizam calçadas planas e travessias acessíveis. Exemplos recentes incluem:
- Alameda Prudente de Moraes: Calçadas niveladas e bancos de descanso.
- Novas Avenidas: República Argentina e entornos da Cruz do Pilarzinho receberam melhorias focadas no pedestre.
- Transporte: Renovação da frota com veículos mais acessíveis e requalificação de estações-tubo.