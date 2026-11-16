Mais da metade dos recursos anunciados para obras de infraestrutura nos municípios do Litoral do Paraná ainda está em processo de licitação. Dos R$ 329,6 milhões destinados à região desde 2019, R$ 168,8 milhões estão nessa etapa, o equivalente a cerca de 51% do total. Os dados foram divulgados pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado das Cidades (Secid).

O levantamento considera investimentos nos sete municípios do Litoral: Antonina, Guaraqueçaba, Guaratuba, Matinhos, Morretes, Paranaguá e Pontal do Paraná. Do total anunciado, R$ 104,7 milhões correspondem a obras em execução, enquanto R$ 56 milhões já foram aplicados em intervenções concluídas.

Os valores incluem os recursos repassados pelo Governo do Estado e as contrapartidas das prefeituras. Desde 2019, a Secid destinou R$ 322,1 milhões à região, enquanto os municípios contribuíram com outros R$ 7,5 milhões, chegando ao montante de R$ 329,6 milhões.

Questionada sobre quais obras ainda estão em fase de licitação e os prazos para o início dos trabalhos, a Secid informou que os dados sobre os processos, incluindo os valores contratados, estarão disponíveis nos canais oficiais de transparência após a conclusão e homologação das licitações.

A secretaria também confirmou os valores referentes às obras concluídas e às que estão em andamento. No período de 2019 a 2026, os investimentos em intervenções já finalizadas somam R$ 56.045.351,93. Já as obras em execução totalizam R$ 104.752.441,23.

Paranaguá concentra investimento de quase R$ 135 milhões

Entre os investimentos anunciados para o Litoral, Paranaguá terá quase R$ 135 milhões destinados a melhorias na mobilidade urbana e na logística. Entre os projetos estão a construção de um viaduto sobre a Avenida Prefeito Roque Vernalha e a pavimentação em concreto da Avenida Senador Atílio Fontana, que dá acesso ao Terminal de Contêineres de Paranaguá.

Os convênios para as duas obras foram assinados em setembro pelo governador Ratinho Junior (PSD) e pelo prefeito Adriano Ramos (Republicanos). Segundo as informações divulgadas pelo Governo do Estado, os projetos ainda estavam em fase de análise.

O viaduto da Avenida Roque Vernalha é apontado como a maior obra da história recente de Paranaguá. O investimento previsto é de R$ 99,7 milhões, sendo R$ 70 milhões do Governo do Estado e R$ 29,7 milhões de contrapartida municipal. A estrutura tem como objetivo desviar o trânsito das linhas de trem que seguem até o porto.

Pavimentação está entre as principais demandas

De acordo com a Secid, as obras de pavimentação estão entre as mais solicitadas pelas prefeituras do Litoral. Além de melhorar as condições de circulação, esse tipo de intervenção ajuda a reduzir a poeira nas ruas.

Os recursos estaduais também são destinados a projetos de urbanização e construção de calçadas, drenagem urbana, implantação de espaços do Meu Campinho, aquisição de veículos e equipamentos rodoviários.