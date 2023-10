A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 570,9 quilos de maconha, 48,8 quilos de crack e 30,8 quilos de cocaína que estavam em um caminhão, na tarde deste domingo (1º) na BR-277, no Paraná. De nacionalidade paraguaia, o motorista foi preso em flagrante.

As drogas estavam sendo transportadas no baú de uma carreta com placas do Paraguai. A apreensão aconteceu em Palmeira, na região dos Campos Gerais.

Ao ser questionado, o condutor do caminhão de 26 anos disse inicialmente que o veículo estava vazio e que ele buscaria eletrodomésticos em Curitiba. Ao solicitar a abertura do baú, os policiais rodoviários federais já avistaram as caixas com os entorpecentes ao fundo do compartimento de carga.

Destino era região de Curitiba

Aos agentes da PRF, o motorista disse que carregou as drogas em Foz do Iguaçu e que pretendia entregar o material em Balsa Nova, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). A PRF registrou a ocorrência na Delegacia da Polícia Federal em Ponta Grossa.

Desde janeiro até 15 de setembro, a PRF apreendeu mais drogas do que em todo o ano passado no Paraná. Em 2023, são contabilizadas mais de 135 toneladas de drogas apreendidas no estado.

