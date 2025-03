Mega loja de ferramentas inaugura primeira loja em Londrina

A rede de lojas Ferramentas Kennedy vai inaugurar sua primeira unidade na cidade de Londrina, no Norte do Paraná. As portas se abrem no dia 28 de março para o início das atividades. Localizada no Jardim Shangrilá (Avenida Tiradentes, 1240), a loja terá 500m² de espaço, com um portfólio completo de ferramentas, máquinas e equipamentos para jardim e agro, solda, EPI’s, construção civil, marcenaria, elétrica, automotiva, entre outros

Além disso, a rede traz para os londrinenses sua confiança e tradição com

atendimento técnico especializado e facilidades como a prateleira infinita, que

permite a compra no totem web e a retirada na loja ou no seu estabelecimento.

A inauguração terá uma série de atrações para clientes e seus familiares. Para a criançada tem pipoca de graça, brindes, ações promocionais e a presença de influenciadores locais, como Lavinya e Mateus (Londrina a Dois) e Stevan Arruda (Agora Londrina).

A Ferramentas Kennedy oferece um modelo de atendimento diferenciado, com

vendedores especializados, variedade de produtos das marcas líderes do mercado,

pagamentos e o melhor preço da região. Além disso, a chegada da marca à cidade

gera mais de 20 empregos diretos, fortalecendo o setor varejista local.

“A expansão para Londrina faz parte do nosso plano estratégico de crescimento no

Paraná. Queremos proporcionar aos profissionais da região uma experiência de

compra diferenciada, com um catálogo de mais de 25 mil produtos, seja nas lojas

físicas, televendas ou e-commerce”, afirma o time de Gerência da rede.

O evento faz parte da expansão da Ferramentas Kennedy no Paraná e reforça o compromisso da marca com inovação e variedade no setor de ferramentas. Com a inauguração em Londrina, a rede passa a ter 9 lojas físicas, incluindo o outlet em Colombo, na região metropolitana de Curitiba.