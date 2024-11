Mega esquema de revenda criminosa de autopeças é desvendado no Paraná

A Polícia Civil do Paraná, em conjunto com a Polícia Federal (PF), prendeu em flagrante um homem por receptação qualificada durante uma operação de combate a um grupo criminoso responsável por roubos e furtos de veículos na região da tríplice fronteira. A ação aconteceu nesta sexta-feira (1°), em Foz do Iguaçu, no Oeste do Estado.

As investigações tiveram início após o crescimento do número de registros de veículos roubados, em especial de caminhonetes de modelos antigos. Os veículos eram desmanchados no Paraguai e suas peças revendidas no Brasil em uma loja de revenda de autopeças.

De acordo com o delegado Marcelo Pereira Dias, foram contabilizados, pelo menos, 120 veículos roubados pelo mesmo grupo criminoso que possuía membros oriundos dos três países fronteiriços, Brasil, Paraguai e Argentina.

“Na manhã de hoje, um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça Federal foi cumprido na loja. No local, foram encontrados pelo menos 30 motores desmontados sem procedência, peças sem as etiquetas de identificação veicular, que foram retiradas para dificultar a definição da origem, carros de origem desconhecida e 16 mil reais em espécie”, explica.

O responsável pela loja foi preso em flagrante pelo crime de receptação qualificada e irá responder a um inquérito policial.

As investigações continuam com objetivo de identificar outros membros deste grupo e reprimir a ocorrência de roubos e furtos de veículos na região.

