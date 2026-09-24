Mega câmara fria é inaugurada e movimenta R$ 80 milhões por dia em cargas

O setor de logística do Paraná atinge um novo patamar com a inauguração oficial da nova câmara fria em Ponta Grossa, operada pela Master Cargas Brasil. Com um projeto que soma mais de R$ 150 milhões em investimentos totais, a estrutura nos Campos Gerais tem um alvo prioritário bem definido: atender à linha premium da alta gastronomia e produtos de alto valor agregado com rigoroso controle térmico.

A operação foi projetada para receber alimentos, bebidas, proteínas e medicamentos que exigem parâmetros sanitários elevados e rastreabilidade total. Com a capacidade de movimentar até 400 carretas diariamente (o equivalente a 144 mil cargas ao mês), a estimativa da empresa é de um fluxo diário potencial de R$ 80 milhões em mercadorias circundando a nova câmara fria em Ponta Grossa.

Alta gastronomia e produtos de alto

Diferente de armazéns convencionais, a nova infraestrutura foi moldada para garantir padrões operacionais exigidos pelo mercado internacional e por restaurantes de ponta. Segundo Tânia Lopes Anselmo, CEO e fundadora da Master Cargas Brasil, a proposta vai além de manter o alimento gelado.

“Nesse segmento, temperatura é apenas o começo. Estamos falando de qualidade, segurança, rastreabilidade, preservação do produto, disponibilidade de estoque e excelência operacional vinculada às nossas Regras de Ouro”, destaca a executiva.

Com a configuração modular disposta em seis câmaras independentes, a estrutura consegue segregar produtos de diferentes clientes e categorias. Isso impede a contaminação cruzada de odores e temperaturas, permitindo armazenar desde cortes nobres de carnes até insumos farmacológicos delicados.

Sustentabilidade e tecnologia

A câmara fria em Ponta Grossa abrange 68 mil m² de área construída dentro de um hub logístico sustentável de 480 mil m². Para manter operações contínuas com temperaturas de até –25°C sem causar explosão no consumo de energia, o complexo utiliza tecnologia à base de CO₂, uma solução de baixo impacto ambiental se comparada aos fluidos refrigerantes tradicionais.

Entre os destaques do projeto técnico estão o degelo por recuperação de calor, que aproveita o calor gerado pela própria operação do condensador; o aquecimento de piso, numa utilização da energia térmica reaproveitada para evitar o congelamento do solo abaixo da estrutura; e as válvulas eletrônicas de expansão, que fazem o controle térmico preciso e adaptável em cada módulo.

Conexão direta do clique à entrega no e-commerce

Além da estocagem física, a nova estrutura atua de forma integrada com a tecnologia digital. Operando como Fiel Depositário e contando com habilitação de Radar Ilimitado para importação e exportação, o complexo está preparado para agilizar liberações aduaneiras de produtos importados e atender operações de e-commerce diretamente.

“Do clique à entrega, o nosso radar é ilimitado. Projetamos capacidade para receber, movimentar, processar e expedir grandes volumes com velocidade e segurança”, reforça Tânia.

A posição estratégica nos Campos Gerais transforma a câmara fria em Ponta Grossa em um ponto central não apenas para o abastecimento do mercado paranaense, mas também como um centro distribuidor terceirizado eficiente para todo o estado de Santa Catarina e região Sul.