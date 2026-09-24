Florestas brasileiras geram R$ 47,9 bilhões e batem recorde em 2025

As florestas brasileiras geraram R$ 47,9 bilhões em 2025, o maior valor já registrado no país. O montante representa alta de 6,7% em relação ao ano anterior e inclui a produção de florestas naturais e plantadas.

As informações são da Agência Brasil.

Os dados fazem parte da pesquisa Produção da Extração Vegetal e da Silvicultura, divulgada nesta quinta-feira (24) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A silvicultura é a produção retirada de áreas plantadas, enquanto o extrativismo se refere à área verde originalmente natural.

A silvicultura saltou 8,6% de 2024 para 2025, atingindo R$ 41 bilhões. Já a extração vegetal recuou 3,1%, ficando em R$ 6,9 bilhões. Atualmente, a produção de áreas plantadas representa 85,6% do total, restando apenas 14,4% à extração vegetal.

Desde 2019, o valor econômico da silvicultura cresceu 165%. O IBGE atribui o avanço a melhorias tecnológicas. Em 2025, as florestas plantadas somaram 10,4 milhões de hectares, área equivalente ao tamanho de Pernambuco.

Dessa área, 78,6% são de eucalipto, árvore de crescimento rápido utilizada principalmente na indústria de celulose. A produtividade faz do Brasil o maior produtor e exportador mundial de celulose desde 2022, quando superou o Canadá.

Em 2025, o país produziu 22,2 milhões de toneladas de celulose, 12,7% mais que no ano anterior. Em valores, foram US$ 10,2 bilhões, recuo de 3,9% em um ano. A queda nos preços ocorreu por excesso de oferta global, desaceleração do consumo chinês e valorização do real.

A celulose foi o oitavo produto mais exportado pelo Brasil em 2025, atrás de petróleo, soja e minério de ferro.

O município de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, teve o maior destaque. A produção florestal chegou a R$ 1,8 bilhão, mais que triplicou em relação a 2024. A cidade abriga fábricas das produtoras de celulose Suzano e Eldorado.

Minas Gerais lidera entre os estados, com produção de R$ 9,2 bilhões em 2025, ou 22,5% do total nacional. O estado é o maior produtor de carvão vegetal do país, com 84,6% do volume nacional.

Produtos alimentícios somaram R$ 2,2 bilhões. Metade desse montante coube ao açaí, com 251 mil toneladas. Dois terços dessa produção vieram do Pará. A erva-mate ficou em segundo lugar entre os produtos não madeireiros, com R$ 562,3 milhões. Do total extraído no país, 88,4% vieram do Paraná.