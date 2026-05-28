Manutenção afeta abastecimento de água na Grande Curitiba e interior nesta quinta

Moradores da Região Metropolitana de Curitiba e de importantes municípios do interior do Paraná devem ficar atentos ao uso da água nesta quinta-feira (28 de maio). A Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) realiza uma série de intervenções programadas na rede de distribuição e em reservatórios, o que suspende temporariamente o abastecimento em diversas localidades ao longo do dia.

Desta vez, os trabalhos da companhia não preveem paradas emergenciais ou programadas diretamente nos bairros do município de Curitiba. Diante disso, o impacto mais próximo da capital concentra-se na Região Metropolitana, afetando diretamente os municípios vizinhos de Campina Grande do Sul e Quatro Barras.

As obras na tubulação, que visam melhorias e reparos para garantir a qualidade da água e a ampliação do sistema de distribuição (setorização), começaram às 7h da manhã desta quinta-feira. A interrupção afeta os moradores dos seguintes bairros integrados à rede da região:

Jardim Paulista

Jardim Nezita

Jardim Graciosa

Jardim Ceccon

De acordo com o cronograma oficial da Sanepar, a previsão é de que o sistema seja restabelecido e a normalização completa ocorra de forma gradativa durante a noite desta quinta-feira (28).

Impactos no interior do Paraná

Além do entorno da capital, o interior do Paraná também registra desabastecimento programado devido a manutenções que exigem o escoamento de água armazenada para o reparo de estruturas.

No Oeste do estado, a parada programada ocorre em Toledo. Os trabalhos iniciaram às 8h da manhã e afetam o fornecimento de água nos seguintes bairros: Jardim Porto Alegre, Bandeirantes, Concórdia, Independência, Carelli e parte do bairro Gisela. A normalização do sistema em Toledo também está prevista para o período da noite desta quinta-feira.

Na região Noroeste, o município de Cafezal do Sul enfrenta interrupção no fornecimento de água desde a madrugada, com início dos trabalhos operacionais às 4h. A paralisação para manutenção de reservatórios abrange toda a cidade de Cafezal do Sul e Distrito de Guiaporã

Assim como nas demais regiões afetadas, a Sanepar estima que a distribuição de água retorne à total normalidade no período da noite desta quinta.

Orientações à população e legislação

A Sanepar reforça que, em situações de manutenção, é essencial que a população adote o uso econômico da água tratada, priorizando estritamente a alimentação e a higiene pessoal, evitando desperdícios.

A companhia lembra ainda que, conforme determina a Resolução nº 3/2020 da Agência Reguladora do Paraná (AGEPAR), é obrigatório que todo imóvel no estado possua uma caixa-d’água dimensionada para garantir a autonomia dos residentes por pelo menos 24 horas em casos de interrupção do fornecimento.

Para consultar a situação de regularidade do abastecimento ou solicitar informações específicas sobre o número de matrícula do imóvel, os clientes podem acessar o aplicativo Minha Sanepar ou entrar em contato pelos canais oficiais de atendimento da empresa.