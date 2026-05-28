Em dois turnos, a Câmara dos Deputados aprovou, na noite desta quarta-feira (27), a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) que define jornada de trabalho de 40 horas semanais com dois dias de descanso remunerado. Deputados do Paraná participaram da votação que acabou com a escala 6×1 (44 horas semanais de um dia de repouso).

O texto estabelece uma transição e leis específicas relativas a algumas carreiras. No primeiro turno, foram 472 votos favoráveis e 22 contrários à proposta. No segundo, foram 461 a 19. De acordo com o texto, que segue agora para o Senado, a redução da carga horária semanal vai acontecer sem redução de salários e com uma transição para chegar às 40 horas.

+ Leia mais Como funciona a PEC aprovada que acaba com a escala 6×1?

Saiba como votou cada deputado paranaense nos dois turnos

1º turno

• Filipe Barros (PL-PR): Sim

• Itamar Paim (PL-PR): Sim

• Sargento Fahur (PL-PR): Sim

• Vermelho (PL-PR): Sim

• Felipe Francischini (Podemos-PR): Sim

• Luiz Carlos Hauly (Podemos-PR): Sim

• Ricardo Barros (PP-PR): Sim

• Toninho Wandscheer (PP-PR): Sim

• Luciano Ducci (PSB-PR): Sim

• Beto Preto (PSD-PR): Sim

• Leandre (PSD-PR): Sim

• Luiz Nishimori (PSD-PR): Sim

• Sandro Alex (PSD-PR): Sim

• Beto Richa (PSDB-PR): Sim

• Carol Dartora (PT-PR): Sim

• Gleisi Hoffmann (PT-PR): Sim

• Welter (PT-PR): Sim

• Zeca Dirceu (PT-PR): Sim

• Aliel Machado (PV-PR): Sim

• Delegado Matheus Laiola (União-PR): Sim

• Diego Garcia (União-PR): Sim

• Geraldo Mendes (União-PR): Sim

• Luisa Canziani (União-PR): Sim

• Paulo Litro (União-PR): Sim

2º turno

• Filipe Barros (PL-PR): Sim

• Itamar Paim (PL-PR): Sim

• Sargento Fahur (PL-PR): Sim

• Vermelho (PL-PR): Sim

• Felipe Francischini (Podemos-PR): Sim

• Luiz Carlos Hauly (Podemos-PR): Sim

• Ricardo Barros (PP-PR): Sim

• Toninho Wandscheer (PP-PR): Sim

• Luciano Ducci (PSB-PR): Sim

• Beto Preto (PSD-PR): Sim

• Leandre (PSD-PR): Sim

• Luiz Nishimori (PSD-PR): Sim

• Sandro Alex (PSD-PR): Sim

• Beto Richa (PSDB-PR): Sim

• Carol Dartora (PT-PR): Sim

• Gleisi Hoffmann (PT-PR): Sim

• Tadeu Veneri (PT-PR): Sim

• Welter (PT-PR): Sim

• Zeca Dirceu (PT-PR): Sim

• Delegado Matheus Laiola (União-PR): Sim

• Geraldo Mendes (União-PR): Sim

• Luisa Canziani (União-PR): Sim

• Paulo Litro (União-PR): Sim