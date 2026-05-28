Obras nas trincheiras da Vila São Pedro e interdições alteram o trânsito nos bairros de Curitiba

O motorista curitibano precisará de paciência extra e planejamento nos próximos dias. Uma série de intervenções urbanas de grande porte atinge importantes corredores de tráfego de Curitiba, alterando significativamente a rotina de deslocamento por várias regiões.
O principal impacto se concentra no Sul da cidade, onde a construção de novas trincheiras provoca um bloqueio de longa duração na Linha Verde. Além disso, frentes de trabalho para requalificação do transporte coletivo impõem desvios e interrupções em avenidas de grande fluxo, exigindo atenção redobrada de condutores e usuários de ônibus.
Grandes Obras e Bloqueios de Longa Duração
- Marginal da Linha Verde Sul
- Local: Trecho da marginal junto à Estação Vila São Pedro (conexão entre os bairros Xaxim e Capão Raso).
- Data/Duração: Interdição iniciada em 21 de maio, com previsão de duração de 30 dias (sujeita a condições climáticas).
- Impacto: Bloqueio total do trecho para serviços de drenagem e reaterro das galerias de concreto das novas trincheiras. O motorista que utiliza a marginal deve obrigatoriamente realizar o desvio virando à direita na Rua Francisco Habinovski, à esquerda na Rua Jovina de Oliveira Karam e novamente à esquerda na Rua Ipiranga para retornar.
- Avenida Presidente Arthur da Silva Bernardes
- Local: Cruzamento com a Rua Major França Gomes, no bairro Santa Quitéria.
- Data/Duração: Intervenção temporária em andamento para implantação de rede de macrodrenagem.
- Impacto: Bloqueio parcial da pista. O tráfego flui com lentidão devido ao afunilamento da via. Motoristas devem reduzir a velocidade, e pedestres devem ficar atentos às sinalizações temporárias de travessia.
- Avenida Presidente Affonso Camargo
- Local: Trecho compreendido entre a Rua Mariano Torres e a entrada da Rodoferroviária (sentido Cajuru).
- Data/Duração: Bloqueio em andamento durante as próximas semanas para avanço das obras do BRT Leste/Oeste.
- Impacto: A faixa da esquerda está totalmente bloqueada para a pavimentação em concreto da canaleta exclusiva e benfeitorias na via lenta. O tráfego de veículos pesados e de passeio está espremido nas faixas restantes, gerando retenções nos horários de pico.
Manutenções e Bloqueios Temporários
- Rua José Kormann (Ahú)
- Local: Entre as ruas José Nicolletti e Cel. Adyr Guimarães.
- Data/Duração: Interdição para pavimentação e acessibilidade viária.
- Impacto: Bloqueio total da via. Para quem precisa acessar o sentido Avenida Anita Garibaldi, o desvio indicado é seguir pela Rua José Nicolletti até a Rua Capitão Manoel Pacheco da Costa, passando pela Rua Hélio Saldanha até alcançar a Rua Cel. Adyr Guimarães. O sentido inverso faz o trajeto oposto.
- Rua Sebastião Marcos Luiz (Cajuru)
- Local: Na passagem em nível da linha férrea, entre as ruas Leonardo Novicki e da Trindade.
- Data/Duração: Bloqueio total programado para manutenção dos trilhos pela concessionária Rumo.
- Impacto: Bloqueio total para veículos e pedestres. No sentido Centro, o desvio deve ser feito virando à direita na Rua Leonardo Novicki até a Rua dos Ferroviários. No sentido bairro, deve-se realizar o trajeto inverso. Agentes de trânsito orientam o local.
Transporte Coletivo
- Alteração de Linhas no Eixo Arthur Bernardes
- Local: Estação-tubo Santa Quitéria e arredores.
- Data/Duração: Alterações intermitentes de itinerário e paradas conforme o avanço dos bloqueios na região.
- Impacto: A estação-tubo Santa Quitéria pode operar com desativações temporárias dependendo da janela de maquinários na pista.
As linhas 020 – Interbairros II (Horário), 021 – Interbairros II (Anti-horário), 023 – Inter 2 (Anti-horário), 761 – V. Izabel e 762 – V. Rosinha sofrem desvios de rota pelas ruas Airton Plaisant, Pedro Collere e Curupaitis. Usuários devem ficar atentos aos avisos nos pontos e dentro dos ônibus.