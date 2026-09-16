Mais de 50 pontos de obras e interdições influenciam trânsito nas rodovias do Paraná nesta quarta (16)

As rodovias federais (BRs) e estaduais (PRs) do Paraná têm uma série de obras e intervenções programadas nesta quarta-feira (16). Os serviços incluem pavimentação, fresagem, ampliação de pistas, manutenção, limpeza de sistemas de drenagem e conservação, com possibilidade de interdição de faixas em diferentes regiões.

A EPR Litoral Pioneiro realiza trabalhos na BR-277, BR-153, BR-369, PR-092, PR-151 e PR-508. Também há intervenções programadas pelo DER/PR, incluindo detonações de rochas na PRC-466 e obras de recuperação do pavimento na PR-436.

Confira, a seguir, os pontos de atenção nas rodovias federais e estaduais:

Rodovias Federais (BRs)

BR-277 tem obras entre Curitiba e o litoral

Na BR-277, a EPR Litoral Pioneiro realiza serviços de fresagem entre os km 40 e 42, no sentido Litoral. Também há obras de ampliação entre os km 68 e 83, nos dois sentidos da rodovia.

Além desses pontos, serviços de conservação podem provocar interdições de faixas ao longo do trecho sob concessão.

BR-153 terá obras de ampliação

Na BR-153, os serviços de ampliação acontecem entre os km 1 e 52, nos dois sentidos. Os motoristas devem ficar atentos à sinalização e às possíveis alterações no fluxo durante a execução das obras.

BR-369 também passa por ampliação

Na BR-369, estão programados serviços de ampliação entre os km 4 e 22, em ambos os sentidos.

BR-476

A BR-476 permanece entre as rodovias que exigem atenção dos motoristas devido às condições registradas em diferentes trechos. Os quilômetros 14, 5+600, 36 e 42 seguem totalmente interditados.

Já as interdições parciais ocorrem nos km 53, 54/55, 59, 61, 70, 72, 75, 78 e 88. Os usuários devem respeitar a sinalização e as orientações das equipes responsáveis pela operação da via.

Rodovias Estaduais (PRs)

PR-092 tem obras da EPR Litoral Pioneiro

A PR-092 terá diferentes intervenções nesta quarta-feira. No km 202, está programado serviço de manutenção. Já entre os km 231 e 234, haverá trabalhos de fresagem.

A rodovia também apresenta pontos de atenção relacionados às intervenções realizadas na região do Vale do Ribeira. Motoristas devem redobrar os cuidados ao passar pelos trechos em obras.

PR-151 terá fresagem

Na PR-151, a EPR Litoral Pioneiro realiza serviços de fresagem entre os km 307 e 310, no sentido Carambeí. O trabalho pode provocar alteração na circulação e bloqueio de faixa durante a execução.

PR-508 passa por microfresagem

Na PR-508, entre os km 6 e 10, será realizada microfresagem nos dois sentidos.

PRC-466 terá bloqueios para detonação de rochas

Na PRC-466, entre Pitanga, Turvo e Boa Ventura de São Roque, seguem as interdições programadas para realização de detonações de rochas. As interrupções estão previstas das 14h às 17h. No trecho entre Pitanga e Turvo, os trabalhos ocorrem nas proximidades da Estação de Tratamento de Resíduos do Turvo.

No trecho entre Pitanga e Boa Ventura de São Roque, estão previstas interdições totais nos km 190, 207 e 215, com programação que segue até sexta-feira (18).

PR-436 tem obras de recuperação do pavimento

Na PR-436, entre Bandeirantes e Abatiá, os serviços seguem no km 85. A obra envolve o reforço da capa do pavimento, com aplicação de uma nova camada de concreto asfáltico usinado a quente (CAUQ) com polímero. Após a conclusão dessa etapa, será realizada nova sinalização horizontal.

Os motoristas devem trafegar em velocidade reduzida, respeitar a sinalização provisória e seguir as orientações das equipes que trabalham no local.