Maior grupo de concessionárias de motos Honda do Paraná é vendido

O grupo paranaense Blokton – maior grupo de concessionárias Honda do Sul do Brasil -, foi vendido para um grupo do Rio de Janeiro. O grupo Motocar, principal conglomerado Honda do Rio de Janeiro, adquiriu o grupo paranaense e passará a ser um dos maiores conglomerados de concessionárias Honda do país.

O processo de transição iniciou neste mês de abril e será realizado de forma gradativa até o final do ano deste ano. Com quase três décadas de atuação, 23 unidades espalhadas pelo Paraná, cerca de 350 colaboradores e mais de 250 mil motos vendidas, o grupo Blokton diz que está iniciando um novo capítulo. Conforme os empresários, o principal objetivo da junção está na ampliação das atividades e expansão para novas regiões, dando origem ao segundo maior grupo de concessionárias Honda do Brasil.

O atual diretor-geral da Honda Blokton, Marcello Macedo, que continuará à frente da gestão da empresa no Paraná, diz que a integração ao Grupo Motocar é fruto do crescimento conquistado nos últimos anos.

“Nossa jornada pelas estradas do Paraná começou em 1996. De lá para cá, nos tornamos líderes na Região Sul em vendas de motocicletas 0km, consórcios e seguros, além de obter a liderança nacional da venda de motocicletas seminovas. Essa união com o Grupo Motocar representa, além de um reconhecimento das nossas conquistas, uma abertura de novos caminhos e oportunidades para a Blokton”, destacou.

Motocar compra Blokton

Com 45 anos de mercado, a Motocar é uma empresa familiar que possui 14 concessionárias, um ponto Dream e 15 pontos de vendas próprios, sendo o maior grupo Honda de motocicletas do estado do Rio de Janeiro. A Motocar conta com cerca de 500 colaboradores e possui unidades no Rio de Janeiro e em diversas cidades do estado.

A expansão da marca aconteceu por meio de aquisições de concessionárias, incluindo as concessionárias Motorei, Isamotos, Dicasa e Motoclasse, todas do Rio de Janeiro. A aquisição da Blokton é o primeiro movimento fora do estado carioca.

De acordo com o diretor comercial da companhia, Yuri Sousa, a aquisição da Blokton vem em um momento de evolução da marca. “É um cenário novo, de fortalecimento e ampliação que vai desde os estoques até o serviço de pronta-entrega”, pontua. “Entendemos também que essa é uma ótima oportunidade para expandir nossos negócios e alcançar novas regiões”, diz o porta-voz do grupo carioca.

Nos próximos meses, as duas empresas realizarão os procedimentos de transição e atualização dos documentos.