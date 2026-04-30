Maior churrasco de fogo de chão do mundo será nesta sexta-feira

A Festa do Trabalhador de Cascavel chega à sua 58.ª edição em 2026 com uma estrutura ampliada e recordes que confirmam o título de maior churrasco de fogo de chão do mundo, reconhecido pelo Guinness World Records. O evento acontece nesta sexta-feira, 1.º de maio, no Seminário Arquidiocesano São José, e espera receber cerca de 25 mil pessoas.

Neste ano, a organização da Festa do Trabalhador investiu na ampliação da infraestrutura, com 3 mil novos lugares para o público sentado, garantindo mais conforto e capacidade de atendimento. A expectativa é que aproximadamente 20 toneladas de carne sejam preparadas ao longo do dia, volume 3 toneladas superior ao registrado em 2025.

Serão cerca de 600 costelões assados simultaneamente, em um processo que mobiliza mais de mil voluntários e começa ainda na madrugada.

Realizada em homenagem ao Dia do Trabalhador e a São José Operário, a festa mantém sua essência de integrar espiritualidade, gastronomia e convivência comunitária. Com caráter beneficente, o evento figura entre os principais do calendário de Cascavel (PR), reunindo famílias de toda a região Oeste do Paraná e turistas de outras localidades. Toda a renda arrecadada será destinada à formação dos seminaristas e à manutenção da entidade.

Tradição e identidade regional

Rubens Beal, diretor do Festval em Cascavel, afirma que a Festa do Trabalhador representa um dos momentos mais simbólicos de conexão com a comunidade. “Estar presente em uma celebração como essa é reconhecer a importância das tradições que formam a identidade do Paraná. O alimento tem um papel central nesse encontro. Ele aproxima, acolhe e cria vínculos. Para o Festval, apoiar iniciativas assim é uma forma concreta de participar da vida das pessoas”, destaca.

O diretor enfatiza, ainda, sobre a importância da data para a rede supermercadista. “O Dia do Trabalhador carrega um significado coletivo muito forte para o Festval. Temos cerca de 8 mil colaboradores em todo o Paraná e essa é uma data que coloca como protagonistas as pessoas que fazem a empresa acontecer no dia a dia, no atendimento direto ao cliente”, comenta.

Serão 600 costelas assadas no fogo de chão. Foto: Divulgação

Programação completa do maior churrasco de fogo de chão do mundo

A organização para o churrasco começa a ser elaborada com meses de antecedência. No dia do evento, a programação inicia ainda na madrugada. A partir das 4h, os costelões são posicionados, com acendimento do fogo às 5h30, um dos momentos mais emblemáticos da festa.

A partir das 8h, é aberta a praça de alimentação, com opções para café da manhã. Às 9h, acontece a tradicional motociata, que conduz a imagem de São José até o Seminário Arquidiocesano São José, reunindo fiéis e participantes.

A missa em honra a São José Operário está marcada para às 10h. Em seguida, a partir das 11h, o almoço com o tradicional costelão começa a ser servido, assim como o atendimento em sistema drive-thru.

Durante a tarde, estão previstas apresentações culturais ao vivo, ampliando a proposta de convivência e integração entre os participantes.

Entre os destaques deste ano está a ampliação do sistema drive-thru, que passa a oferecer também costelinhas, proporcionando mais praticidade ao público. Para diversificar a experiência gastronômica do evento, outra novidade é a inclusão do Pão de São José no cardápio, um pão tostado, com molho especial e carne bovina picada preparado no próprio seminário.

Ingressos e informações

Os ingressos estão disponíveis para compra on-line e em pontos físicos em Cascavel, com opções que incluem costelão inteiro, porções individuais e combos. Os valores variam conforme a modalidade escolhida. Preços, compra de ingressos e outras informações no site https://festadocostelao.com.br/ ou pelo telefone (45) 9 9814-9160.