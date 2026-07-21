Mãe de atirador de Campo Mourão é denunciada por omissão e posse de explosivos

O Ministério Público do Paraná (MPPR) apresentou uma denúncia formal contra a mãe do adolescente de 15 anos que confessou ter cometido o ataque em Campo Mourão. A mulher, de 33 anos, foi acusada pelo crime de omissão e também pela posse irregular de munição de uso permitido, posse ilegal de artefatos explosivos e desenvolvimento clandestino de atividade de telecomunicação.

Segundo nota do MPPR, a mãe do adolescente omitiu o dever legal de proteção, cuidado e vigilância “inerente ao poder familiar”. Ainda conforme o órgão, ela teria ciência de que o filho guardava itens perigosos dentro da residência. E mesmo assim, ela não impediu que acontecessem atos ilícitos ou comunicou o fato às autoridades competentes.

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Além da acusação, que somada pode chegar a 11 anos de prisão, o MPPR também requereu uma indenização mínima de R$ 40 mil por danos morais coletivos.

Após o atentado a polícia revistou a casa da família. Os agentes apreenderam dois cartuchos de armas calibre .38; um carretel com cerca de 500 metros de cordel detonante, usado para grandes explosões; um feixe com seis antenas de bloqueadores de sinal; cinco gramas de maconha; e uma unidade de uma substância semelhante ao ecstasy.

Tiroteio no centro de Campo Mourão

O atentado aconteceu na última sexta-feira (17), deixando dois mortos e três pessoas gravemente feridas.

De acordo com o relato do próprio autor dos disparos, a motivação foi por vingança. Uma das mulheres ferida no tiroteio seria um desafeto do adolescente e de sua família desde 2024.