Tem paranaense feliz da vida nesta terça-feira (07). O motivo é o prêmio da Lotofácil 1989, que saiu para uma aposta feita em Londrina, norte paranaense, e também para outra feita por canal eletrônico. O prêmio total era de R$ 2,5 milhões, mas como foram dois jogadores, o paranaense vai levar para casa R$ 1.189.748,54.

A aposta vencedora foi feita na Lotérica Condor. Foi uma aposta simples com 17 números apostados. O próximo sorteio acontece nesta quarta-feira (08) e tem como prêmio a bolada de R$ 2,5 milhões.

Veja o resultado da Lotofácil 1989!

Outros ganhadores da Lotofácil 1989

14 acertos

540 apostas ganhadoras, R$ 1.355,84

13 acertos

16980 apostas ganhadoras, R$ 25,00

12 acertos

207134 apostas ganhadoras, R$ 10,00

11 acertos

1023173 apostas ganhadoras, R$ 5,00

Como jogar na Lotofácil?

Na Lotofácil o apostador marca entre 15 a 18 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura o prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. É possível ainda deixar que o sistema escolha os números por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha. A aposta mínima custa R$ 2,50 e a máxima, com 18 números, sai por R$ 2,040.

O apostador de Londrina, por exemplo, desembolsou R$ 340 para fazer uma aposta com 17 números.