Loterias paranaenses têm baixa arrecadação e não renderam os milhões prometidos

Em 2021, quando criou a Lottopar, o Governo do Estado pretendia arrecadar milhões por ano com a exploração de loterias no Paraná. Os recursos seriam destinados a áreas como habitação, segurança e ações sociais. Cinco anos depois, porém, a arrecadação está distante do projetado e, em 2025, o valor obtido com a exploração das loterias não foi suficiente sequer para cobrir os custos de manutenção da estatal.

Um estudo realizado pela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas), a pedido da Lottopar, projetava, em 2023, um mercado de R$ 7,1 bilhões para as raspadinhas e de R$ 4,3 bilhões para os jogos do tipo prognóstico e passivo em um período de 10 anos. Parte desse faturamento chegaria aos cofres do Estado por meio de royalties. Nos primeiros anos dos contratos, porém, os valores ficaram muito abaixo do projetado.

Inicialmente, a Lottopar recebeu bom volume de recursos com o pagamento das outorgas, valores pagos uma única vez pelas empresas para obter autorização para explorar o mercado.

A primeira concessão ocorreu em 2023, com o credenciamento de cinco bets para operar as Apostas de Quota Fixa (AQF). Cada uma pagou R$ 5 milhões, resultando em uma arrecadação de R$ 25 milhões. Atualmente, duas dessas empresas já desistiram do negócio.

No ano seguinte, foram credenciadas empresas para outras duas modalidades de jogos. Na modalidade instantânea, também conhecida como raspadinha, foram arrecadados R$ 15 milhões. Também em 2024, na modalidade de jogos passivos e de prognósticos, entraram mais R$ 12,5 milhões nos cofres da Lottopar. Nas duas modalidades, a empresa BETPR Concessionária de Loterias do Estado do Paraná, que opera com o nome fantasia Apostou, foi a credenciada.

A partir de 2025, porém, a Lottopar não realizou novos credenciamentos e deixou de receber valores de outorga. A arrecadação passou a depender exclusivamente do volume de apostas efetivamente realizadas. O resultado foi uma receita muito inferior à obtida nos anos anteriores.

Arrecadação despenca

Os balanços divulgados pela Lottopar revelam a diferença entre a previsão e a arrecadação efetiva. Para 2025, a estatal previa uma receita de R$ 27 milhões proveniente da exploração das loterias. O balanço, porém, mostra que foram efetivamente realizados apenas R$ 1,43 milhão, cerca de 5% do valor previsto.

A receita não foi suficiente para cobrir os custos de funcionamento da autarquia. Segundo o balanço, a Lottopar teve custos totais de R$ 7 milhões no ano passado. Somente as despesas com folha de pagamento e encargos ultrapassaram R$ 4,4 milhões, mais que o total arrecadado com os contratos de credenciamento.

A receita da Lottopar, além das outorgas, é formada por percentuais sobre os valores movimentados nas apostas. Nas Apostas de Quota Fixa (bets), 1% da receita bruta é destinado ao Estado e outros 5% da receita bruta são destinados a ações sociais.

Nessa modalidade, o Estado arrecadou menos de R$ 9 mil em dois anos: R$ 3.428,29 em 2024 e R$ 5.150,84 em 2025. Duas empresas que operavam nesse sistema abandonaram o contrato. O governo não retornou, dando detalhes sobre os rompimentos.

Nas raspadinhas e nas loterias dos tipos prognóstico e passiva, o contrato determina que 12% do GGR (Gross Gaming Revenue) retornem aos cofres do Governo. O GGR corresponde ao valor que sobra da arrecadação das apostas depois de descontados os prêmios pagos aos apostadores. Além disso, outros 2% do GGR são destinados à manutenção da Lottopar.

Na modalidade raspadinha, a Lottopar recebeu R$ 118.318,20 em 2024, segundo o balanço. No ano seguinte, o valor aumentou significativamente, chegando a R$ 1.412.510,19.

Nas modalidades de loteria passiva e de prognósticos numéricos, houve arrecadação somente em 2025 e muito baixos. Os valores foram de R$ 5.784,73 e R$ 2.253,58, respectivamente.

Autarquia fala sobre os números

A Lottopar informou, por nota, que “às projeções realizadas no início da atividade […] servem como instrumentos de planejamento e não representam garantia de receita. O desempenho efetivo depende de fatores como comportamento do consumidor, concorrência, maturação dos produtos, canais de comercialização e evolução do próprio ambiente regulatório”.

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Outro ponto destacado pela autarquia é a mudança da regulação dos jogos. Quando foram realizadas as projeções da loteria estadual, em 2023, havia “um cenário regulatório e de mercado significativamente diferente daquele que posteriormente se consolidou no Brasil. Ao final daquele mesmo ano foi publicada a Lei Federal nº 14.790/2023, consolidando um novo ambiente nacional para as apostas de quota fixa e jogos online”, informou a nota.

No balanço de 2025, a estatal atribuiu a baixa receita à regulação federal das bets pela Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA), do Ministério da Fazenda. Segundo o documento, “a autorização concedida pela SPA para a operação de Operadores Nacionais de AQF criou um ambiente desfavorável para os operadores locais autorizados pela Lottopar. Essa concorrência nacional, com alcance em todo o território brasileiro e sem as mesmas restrições ou obrigações específicas do âmbito estadual, contribuiu significativamente para a perda de atratividade do modelo paranaense”.

Sobre as demais modalidades de jogos — Prognóstico, Passiva e Instantânea —, o documento apontou que a “execução ficou aquém do planejado”.

Para onde foi o dinheiro arrecadado?

Por nota, a loteria estadual informou que desde o início das operações já arrecadou com plataforma de gestão, royalties e outorgas fixas e variáveis R$ 62.353.004,48. “Desse total, mais de 61% já foram investidos em projetos de segurança, habitação e ações sociais”.

A página da Lottopar na internet informa um dado diferente. Segundo a publicação, atualizada dia 4 de fevereiro de 2026, já foram arrecadados R$ 54,7 milhões. Desse total, porém, somente cerca de 50% teve destinação para melhorias no estado.

Dos recursos arrecadados com as outorgas, foram repassados R$ 10 milhões à Secretaria de Segurança Pública para aplicação na construção de um Laboratório Forense. A mesma quantia foi destinada à Companhia de Habitação do Paraná (Cohapar) para aplicação no programa Casa Fácil, que viabiliza parte do pagamento da entrada para a compra de casa popular.

A Lottopar também informa que R$ 4,9 milhões foram repassados à Sesp-PR para o Programa de Modernização e Integração da Rede de Laboratórios Forenses (Redlab) e o programa Sistrânsito.

Já os valores arrecadados com royalties renderam R$ 1.063.105,00 para o Financiamento de Ações e Programas do Governo Estadual; R$ 969.655,00 para Projetos e Serviços Públicos de Habitação Popular; e R$ 950.954,00 para Ações e Serviços Voltados à Segurança Pública.

O site da Lottopar, porém, não apresenta detalhamento sobre a aplicação desses recursos. Segundo a assessoria da empresa, “os valores e as destinações podem ser verificados nos atos publicados em Diário Oficial e no Portal da Transparência do Estado”.

A assessoria do Governo do Estado não retornou ao pedido de entrevista e de nota.