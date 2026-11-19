A previsão do tempo para Londrina nesta sexta-feira (20) indica um dia de calor intenso e céu completamente nublado. As temperaturas devem variar entre 22ºC e 33,1ºC, com sensação térmica podendo atingir 37,4ºC nos horários mais quentes.

O tempo em Londrina será marcado por alta umidade relativa do ar, chegando a 84% durante a noite. Durante o período diurno, o tempo em Londrina permanecerá nublado, com 100% de cobertura de nuvens e 45% de probabilidade de chuva.

Os ventos soprarão de norte-noroeste a 10 km/h, com rajadas que podem alcançar 24 km/h. Um dado importante é a probabilidade de 70% para ocorrência de tempestades ao longo do dia, o que requer atenção dos moradores.

Previsão indica chuva forte para Londrina?

Sim, o período noturno trará mudanças significativas nas condições meteorológicas. Segundo a previsão do tempo para Londrina, porém, a partir das 19h a probabilidade de chuva sobe para 75%, com precipitação acumulada prevista de 9,43 mm. Os ventos mudarão de direção, passando para sudeste com velocidade de 5 km/h e rajadas de até 16 km/h.

A umidade relativa do ar aumentará consideravelmente no período noturno, atingindo 84%. Durante o dia, o índice UV ficará em nível 3, considerado moderado, exigindo cuidados básicos com exposição solar. A probabilidade de tempestades à noite será de 30%, menor que durante o dia, mas a chuva será mais persistente.

O sol nascerá às 5h30 e se porá às 18h50, proporcionando aproximadamente 13 horas de luz natural. A sensação térmica mínima ficará em torno de 24,5ºC, mantendo o clima abafado mesmo durante a madrugada.