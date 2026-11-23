A previsão do tempo para Londrina nesta terça-feira (24) indica um dia de instabilidade climática, com possibilidade de tempestades isoladas durante o período diurno e chuva mais intensa à noite.

O tempo em Londrina será marcado por temperaturas elevadas, com máxima podendo atingir 31,6ºC e mínima de 22,4ºC. A sensação térmica, no entanto, poderá chegar aos 36,1ºC nos momentos mais quentes do dia.

Durante o dia, o clima em Londrina apresenta 40% de probabilidade de chuva, com expectativa de precipitação de 1,12 mm. O destaque fica por conta da alta probabilidade de trovoadas, estimada em 70%, com rajadas de vento que podem alcançar 39 km/h vindas de norte-noroeste.

A umidade relativa do ar ficará em torno de 68%, e a cobertura de nuvens será praticamente total, com 99%.

Tempestades podem atingir a região?

Sim, as condições meteorológicas indicam risco significativo de tempestades. O índice UV estará em nível 6, considerado alto, exigindo cuidados com a exposição solar mesmo em dia nublado. Segundo a previsão do tempo para Londrina, porém, o período noturno exige maior atenção.

A partir das 19h, a probabilidade de chuva aumenta consideravelmente para 75%, com precipitação prevista de 11,04 mm. O vento mudará de direção, soprando de nordeste a 6 km/h, com rajadas de até 11 km/h. A umidade relativa do ar subirá para 88%, e a probabilidade de trovoadas permanece em 70% durante a noite.

Os moradores devem ficar atentos aos alertas meteorológicos e tomar precauções devido ao risco de tempestades com raios e ventos fortes. Recomenda-se evitar áreas abertas durante as trovoadas e garantir que calhas e sistemas de drenagem estejam desobstruídos para evitar alagamentos.