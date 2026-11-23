A previsão do tempo para Curitiba nesta terça-feira (24) indica um dia nublado com alta probabilidade de chuva e trovoadas. O clima em Curitiba começa com céu encoberto durante o período diurno, com 50% de chance de precipitação e possibilidade de 70% de ocorrência de tempestades.

A temperatura máxima deve atingir 27,6ºC, enquanto a mínima ficará em torno de 19,6ºC. Durante o dia, os ventos soprarão do noroeste a uma velocidade de 16 km/h, com rajadas que podem alcançar 32 km/h.

A umidade relativa do ar ficará em 76%, proporcionando uma sensação térmica que pode chegar a 30ºC nos momentos mais quentes. O índice UV está previsto em nível 4, considerado moderado, exigindo cuidados com a exposição ao sol.

Previsão indica chuva para o período noturno?

Segundo a previsão do tempo para Curitiba, porém, o cenário muda significativamente à noite. O tempo em Curitiba ficará chuvoso no período noturno, com precipitação leve e acumulado previsto de 6,46 mm.

A probabilidade de chuva aumenta para 55%, enquanto a chance de trovoadas diminui para 40%. Os ventos se tornam mais brandos, com velocidade de 8 km/h e rajadas de até 13 km/h.

A umidade relativa do ar se eleva para 91% durante a noite, e a sensação térmica mínima será de 24ºC. O acumulado total de precipitação ao longo do dia pode chegar a 8,19 mm, considerando os períodos diurno e noturno. A cobertura de nuvens permanecerá praticamente total, com 100% durante o dia e 99% à noite.