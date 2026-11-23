A última semana de novembro será marcada por chuva em praticamente todo o Paraná, com risco de temporais, rajadas de vento, raios e granizo. A instabilidade deve ser mais intensa nesta segunda-feira (23) e ainda exige atenção na terça-feira (24). Nos dias seguintes, a chuva continua em diferentes regiões, mas a tendência é de diminuição dos temporais.

Para o fim de semana, a previsão indica uma queda acentuada das temperaturas, principalmente no Sul do estado e em Curitiba.

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o início da semana reúne condições favoráveis à formação de tempestades, especialmente entre o fim da manhã e a tarde. O calor e a umidade contribuem para o desenvolvimento de nuvens carregadas, capazes de provocar chuva intensa em períodos curtos.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também mantém o Paraná sob aviso amarelo de perigo potencial para tempestades. O alerta prevê precipitação de até 50 milímetros por dia, ventos entre 40 e 60 km/h e possibilidade de granizo.

Curitiba e Região Metropolitana: chuva e frio no fim da semana

Em Curitiba e nos municípios da Região Metropolitana, a segunda-feira começa com condições favoráveis à chuva e ocorrência de trovoadas. O Simepar prevê aproximadamente 23 milímetros de precipitação na capital ao longo do dia, com probabilidade de chuva de 98%.

A temperatura deve diminuir gradualmente nos próximos dias. Na quarta-feira (25), os termômetros poderão variar entre 18°C e 24°C. Na quinta-feira (26), a máxima prevista cai para 19°C, com mínima de 14°C.

Na sexta-feira (27), a previsão indica temperaturas entre 14°C e 18°C. No sábado (28), os termômetros poderão variar entre 14°C e 17°C, mantendo a sensação de frio e a possibilidade de chuva.

A queda das temperaturas deverá ser percebida também em municípios como São José dos Pinhais, Colombo, Araucária e Campo Largo, embora os valores possam variar conforme a localização.

Oeste e Sudoeste: atenção para chuva acumulada

O Oeste e o Sudoeste estão entre as regiões que exigem atenção ao volume de chuva durante a semana. Em cidades como Cascavel, Toledo, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão e Pato Branco, a previsão indica períodos de instabilidade e possibilidade de temporais.

Em Nova Santa Rosa, no Oeste, a projeção do Simepar aponta chuva de segunda a sexta-feira (27), com acumulado superior a 50 milímetros previsto somente para quarta-feira (25).

A sequência de dias chuvosos pode favorecer alagamentos em pontos vulneráveis, especialmente se os volumes mais elevados ocorrerem em poucas horas.

Além da chuva, há possibilidade de rajadas de vento e descargas elétricas durante as tempestades.

Norte e Noroeste: temporais e sensação de abafamento

Nas regiões Norte e Noroeste, que incluem Londrina, Maringá, Apucarana, Paranavaí e Umuarama, a semana também começa com risco de chuva forte.

Para Londrina, o Simepar prevê cerca de 29 milímetros de precipitação nesta segunda-feira, com probabilidade de chuva de 98%.

O calor e a umidade favorecem a formação de pancadas de chuva acompanhadas de raios e rajadas de vento. A precipitação pode ocorrer de maneira irregular, com chuva intensa em alguns municípios e períodos de melhoria em outros.

Ao longo da semana, a nebulosidade e a chuva poderão limitar a elevação das temperaturas. Entretanto, o resfriamento previsto para o fim de novembro não deverá ter a mesma intensidade observada nas regiões mais ao sul do Paraná.

Litoral: chuva e risco de novas tempestades

No Litoral, a previsão exige atenção em Paranaguá, Guaratuba, Matinhos, Pontal do Paraná, Antonina e Morretes.

A região foi atingida por chuva e ventos fortes nos últimos dias, incluindo registros de destelhamento em Paranaguá. Para esta semana, a previsão indica continuidade da instabilidade, com possibilidade de pancadas de chuva, trovoadas e rajadas de vento.

O risco de novas ocorrências depende da formação e do deslocamento das áreas de tempestade. Por isso, os moradores devem acompanhar os avisos de curto prazo da Defesa Civil, principalmente em locais sujeitos a alagamentos e quedas de árvores.

A previsão de chuva não significa que haverá temporais durante todos os dias ou em todas as praias. As condições podem variar bastante entre municípios próximos.

Campos Gerais, Centro-Sul e Sul: temperaturas mais baixas

Nos Campos Gerais, Centro-Sul e Sul do Paraná, a semana também será marcada por períodos de chuva e maior presença de nuvens.

Em municípios como Ponta Grossa, Guarapuava, União da Vitória, Palmas e General Carneiro, o avanço de ar mais frio poderá provocar uma redução mais expressiva das temperaturas no fim de semana.

Na parte mais ao sul do estado, as projeções indicam máximas inferiores a 20°C e mínimas pouco acima dos 10°C.

A combinação de temperaturas mais baixas, nebulosidade e umidade poderá deixar as tardes frias para os padrões de novembro.

Apesar disso, não há confirmação de uma onda de frio generalizada nem de ocorrência de geadas em todo o Paraná.

Quando os temporais devem perder força?

A previsão aponta maior risco de tempestades nesta segunda-feira e na terça-feira. A partir de quarta-feira, a tendência é de redução gradual da intensidade dos temporais, embora a chuva ainda possa ocorrer em diferentes regiões.

O comportamento do tempo será influenciado pela circulação de umidade, pela passagem de sistemas meteorológicos e pela formação de áreas de instabilidade.

Segundo o Simepar, novembro apresenta tendência de chuva acima da média histórica no Paraná, principalmente nas regiões Oeste, Sudoeste e Centro-Sul. O padrão está associado à influência do El Niño, que favorece condições atmosféricas propícias à ocorrência de chuva no Sul do Brasil.

A meteorologista Bianca de Angelo, do Simepar, explica que as precipitações neste período estão relacionadas à passagem de frentes frias, à atuação de sistemas de baixa pressão e ao transporte de calor e umidade para a Região Sul.

O fenômeno também contribui para a alternância entre períodos mais quentes e quedas temporárias de temperatura.

Quais os principais riscos para os próximos dias?

Os fenômenos que exigem maior atenção no Paraná são a chuva intensa em curtos períodos, as rajadas de vento, os raios e a possibilidade de granizo. Dependendo da intensidade das tempestades, podem ocorrer alagamentos, destelhamentos, quedas de árvores e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

A Defesa Civil orienta a população a evitar áreas abertas durante tempestades, não permanecer debaixo de árvores e manter distância de postes e estruturas que possam ser atingidas pelo vento.

Para receber alertas meteorológicos, basta enviar o CEP da residência por SMS para o número 40199. Em caso de emergência, os telefones são 199, da Defesa Civil, e 193, do Corpo de Bombeiros.

As previsões para os próximos dias poderão sofrer alterações, especialmente quanto à intensidade das tempestades e à queda das temperaturas no fim de semana.