Moradores do Paraná ganharam uma nova forma de acompanhar alertas de temporais, vendavais, alagamentos e outras situações de risco. A Defesa Civil estadual lançou, nesta quinta-feira (19), um canal no WhatsApp que permite consultar avisos meteorológicos com mapas, imagens e informações sobre as cidades ameaçadas.

Chamado de Alertas Defesa Civil PR, o canal foi criado para facilitar o acesso da população aos comunicados oficiais, especialmente diante do aumento das ocorrências relacionadas a eventos climáticos extremos no estado.

A ferramenta permite divulgar informações mais detalhadas do que as enviadas pelos sistemas tradicionais de mensagens. Além da descrição dos riscos, os avisos podem apresentar mapas das áreas afetadas, municípios incluídos e o período de validade de cada alerta.

As publicações também utilizam cores para indicar a gravidade das condições meteorológicas. Os níveis são identificados em amarelo, laranja e vermelho, permitindo que os moradores reconheçam rapidamente a intensidade do risco previsto para cada região.

Como entrar no canal da Defesa Civil no WhatsApp?

Para acompanhar os comunicados, o interessado deve acessar o perfil oficial da Defesa Civil do Paraná no Instagram, @defesa.civil.parana.oficial ou clicar neste link oficial, também disponibilizado na biografia.

O endereço direciona ao canal Alertas Defesa Civil PR, no WhatsApp. Depois de acessá-lo, basta selecionar a opção para seguir o canal. Para receber notificações de novas publicações, o usuário também pode ativar o sino de notificações.

O serviço é gratuito e reúne informações destinadas aos moradores dos municípios paranaenses.

Novo canal complementa alertas por SMS

A iniciativa não substitui os sistemas de alerta já existentes. Os moradores continuam podendo cadastrar o CEP da residência pelo número 40199, para receber mensagens gratuitas por SMS sobre riscos na região.

O novo canal amplia as possibilidades de comunicação porque permite compartilhar imagens e mapas, recursos que ajudam a identificar as áreas atingidas e compreender a gravidade dos fenômenos previstos.

Segundo a Defesa Civil, a medida foi motivada pelo aumento das ocorrências registradas no Paraná. Agosto, setembro e outubro apresentaram números recordes de atendimentos, enquanto novembro também concentra um volume elevado de registros.

O lançamento ocorre em um período de atenção às condições meteorológicas. Nesta sexta-feira (20), os 399 municípios do Paraná estão sob alerta de risco alto para tempestades, com possibilidade de chuva intensa, ventos fortes, granizo, quedas de árvores e alagamentos.

Em situações de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.