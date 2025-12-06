Turismo

Londrina conquista recorde mundial com maior Papai Noel do Guiness

Tribuna do Paraná
Por AEN Tai
06/12/25 16h07

Londrina, no Paraná, entrou para o Guinness World Records com o maior Papai Noel do mundo. A estrutura, com 27 metros de altura e 15 toneladas, foi oficialmente reconhecida na noite de sexta-feira (05), durante cerimônia na Avenida Higienópolis. O atrativo natalino está localizado em frente ao lago Igapó 2, um dos cartões postais da cidade.

Este é o segundo atrativo turístico paranaense registrado no livro oficial de recordes. O primeiro é o menor cemitério do mundo aberto à visitação, localizado em Rio Negro, na Região Metropolitana de Curitiba. O reconhecimento reforça o potencial turístico da região e do estado.

Para obter o título, a estrutura de Londrina precisou superar o Papai Noel de Águeda, Portugal, que media 21 metros de altura. O projeto passou por uma pré-aprovação do Guinness World Records e foi submetido a uma medição topográfica oficial, realizada por um engenheiro indicado pelo Conselho de Engenharia e Arquitetura de Londrina (CEAL).

A juíza oficial do Guinness, Susana Reyes, esteve presente em Londrina para validar o recorde. O prefeito Tiago Amaral destacou a importância do título para a projeção da cidade em níveis nacional e internacional, ressaltando o potencial impacto positivo na economia local, especialmente nos setores de turismo e comércio.

