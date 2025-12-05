Governo repassa R$ 4,5 milhões para Centro de Inovação da UEL em Londrina

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Governo do Paraná repassou R$ 4,5 milhões para equipar o Centro de Inovação Tecnológica (CIT) da Universidade Estadual de Londrina (UEL). O investimento, feito pela Secretaria da Inovação e Inteligência Artificial (Seia), será usado na aquisição de equipamentos, mobiliário e infraestrutura interna do CIT, que integra o primeiro Parque Tecnológico em uma universidade estadual paranaense.

As obras do CIT, iniciadas em abril, já atingiram 90% de execução. O prédio, com 2 mil metros quadrados divididos em dois blocos, deve ser entregue ainda este mês. A construção segue um conceito industrial, com estrutura metálica, fechamento em isopainel e gesso acartonado, além de fachada em vidro.

O Parque Tecnológico da UEL é um projeto de R$ 50 milhões, com participação da Seia, da Secretaria da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti) e da Fundação Araucária. Além do CIT, o projeto inclui a reforma do prédio Reynaldo Ramon, que será transformado no Centro de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação UEL Tech, com investimento de mais de R$ 18 milhões.

A iniciativa visa fortalecer a conexão entre academia e setor produtivo, ampliando a transferência de tecnologia e acelerando a chegada de pesquisas e soluções desenvolvidas na universidade ao mercado. A previsão é que o Centro de Inovação seja inaugurado em março de 2026.