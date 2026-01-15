Caiu a casa!

Líder do Comando Vermelho, entre os mais procurados do país, é preso no Paraná

2 minutos de leitura
Tribuna do Paraná
Por Julia Moreira Editado por Leonardo Coleto
- Atualizado: 15/01/26 09h17
Foragido de Alagoas, Givaldo foi localizado durante uma operação com apoio da Diretoria de Inteligência Policial (Dinpol).
Foragido de Alagoas, Givaldo foi localizado durante uma operação com apoio da Diretoria de Inteligência Policial (Dinpol). Foto: Divulgação/Polícia de Alagoas.

Givaldo Barbosa de França, conhecido como “Quinzinho”, foi preso pela Polícia Civil de Alagoas (PCAL) no Paraná, nesta quarta-feira (14/1). Apontado pelas autoridades como um dos líderes do Comando Vermelho, ele integra a lista dos criminosos mais procurados do Brasil, divulgada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

Foragido de Alagoas, Givaldo foi localizado durante uma operação com apoio da Diretoria de Inteligência Policial (Dinpol). A Polícia Civil não informou em qual cidade do Paraná o suspeito estava escondido.

+ Leia mais

Segundo informações da TV Asa Branca, afiliada da Globo no estado, ele já foi transferido para Alagoas, onde ficará à disposição da Justiça e responderá pelos crimes atribuídos a ele. 

De acordo com os mandados de prisão expedidos pelo Tribunal de Justiça de Alagoas, Quinzinho responde por crimes como tráfico de drogas, uso de objeto para a fabricação de entorpecentes, roubo e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito. 

Entre as condenações já definitivas, que não aceitam mais recursos, as penas somam cerca de 40 anos de prisão. O histórico criminal inclui ao menos três prisões anteriores em Alagoas, registradas nos anos de 2008, 2011 e 2016. 

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

Siga a Tribuna no Google, e acompanhe as últimas notícias de Curitiba e região!
Seguir no Google