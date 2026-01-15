Líder do Comando Vermelho, entre os mais procurados do país, é preso no Paraná

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

Givaldo Barbosa de França, conhecido como “Quinzinho”, foi preso pela Polícia Civil de Alagoas (PCAL) no Paraná, nesta quarta-feira (14/1). Apontado pelas autoridades como um dos líderes do Comando Vermelho, ele integra a lista dos criminosos mais procurados do Brasil, divulgada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

Foragido de Alagoas, Givaldo foi localizado durante uma operação com apoio da Diretoria de Inteligência Policial (Dinpol). A Polícia Civil não informou em qual cidade do Paraná o suspeito estava escondido.

Segundo informações da TV Asa Branca, afiliada da Globo no estado, ele já foi transferido para Alagoas, onde ficará à disposição da Justiça e responderá pelos crimes atribuídos a ele.

De acordo com os mandados de prisão expedidos pelo Tribunal de Justiça de Alagoas, Quinzinho responde por crimes como tráfico de drogas, uso de objeto para a fabricação de entorpecentes, roubo e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Entre as condenações já definitivas, que não aceitam mais recursos, as penas somam cerca de 40 anos de prisão. O histórico criminal inclui ao menos três prisões anteriores em Alagoas, registradas nos anos de 2008, 2011 e 2016.

