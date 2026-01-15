Trincheira, Trinário e novos viadutos: Curitiba recebe R$ 400 milhões para obras gigantes

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Governo do Estado e a Prefeitura de Curitiba anunciaram nesta quarta-feira (14) investimentos de R$ 400 milhões em três grandes obras viárias na capital paranaense. As intervenções incluem uma nova trincheira no Jardim Botânico, o sistema trinário de viadutos na Marechal Floriano Peixoto e duas trincheiras na Linha Verde.

A trincheira do Jardim Botânico, com investimento de R$ 67,9 milhões, vai melhorar o acesso à BR-277 na ligação entre Curitiba e o Litoral. O projeto prevê a construção de uma passagem subterrânea sob a Avenida Prefeito Lothário Meissner, conectando as ruas Ostoja Roguski e Alberto Twardowski. A licitação está prevista para fevereiro, com início das obras em junho.

Na região Sul, o trinário da Marechal Floriano Peixoto receberá R$ 172,6 milhões para a construção de dois novos viadutos e readequação do existente. A intervenção reorganizará a circulação entre os bairros Hauer, Prado Velho e Parolin ao longo de seis quilômetros.

Já as trincheiras da Linha Verde, com investimento total de R$ 119,5 milhões, serão implantadas no entorno da estação São Pedro. As obras visam melhorar os deslocamentos dos cerca de 2,5 mil veículos que passam por hora em cada sentido do trecho, priorizando o transporte coletivo.

As intervenções fazem parte de um pacote de investimentos em infraestrutura na capital, que inclui ainda outras obras na Região Metropolitana de Curitiba, como duplicações de rodovias e a construção do novo Contorno Sul.

