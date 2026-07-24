Licitação de R$ 450 milhões para duplicar o Contorno Sul de Maringá ocorre na segunda

A licitação para a restauração e duplicação do Contorno Sul de Maringá, a Avenida Prefeito Sincler Sambatti, está marcada para a próxima segunda-feira (27). A obra, orçada em cerca de R$ 450 milhões, é considerada uma das maiores intervenções de infraestrutura viária da região nos últimos anos e será viabilizada por convênio entre a Prefeitura de Maringá e o Governo do Paraná, por meio da Secretaria de Infraestrutura e Logística.

O projeto contempla aproximadamente 12 quilômetros de extensão, com restauração da pista existente por meio da técnica de whitetopping — aplicação de pavimento rígido em concreto sobre o asfalto atual —, além da pavimentação de novas faixas para a duplicação da via.

Estão previstas ainda cerca de 17 estruturas entre pontes e viadutos, passarelas e vias marginais, com destaque para um viaduto duplo na interseção com a BR-376, um dos pontos mais críticos de engarrafamento da região.

O edital havia sido lançado no início do ano, mas precisou passar por ajustes técnicos e documentais para atender às exigências de engenharia relacionadas à comprovação de capacidade técnica em obras complexas de concreto e estruturas especiais. Agora retomado, o processo ocorre na modalidade de concorrência eletrônica, com contratação integrada da elaboração dos projetos básico e executivo somada à execução das obras.

O prazo total previsto para a obra é de 36 meses. Os primeiros cinco meses serão dedicados à elaboração e aprovação dos projetos executivos, enquanto os 31 meses restantes serão destinados à execução física das intervenções.

O Contorno Sul é apontado como um dos principais gargalos viários da região, por ligar Maringá a Sarandi e conectar o fluxo da BR-376 à PR-317, rota de acesso a Campo Mourão. Com a duplicação e a construção dos viadutos, a expectativa é separar o tráfego urbano local do trânsito pesado de longa distância que passa pela via.