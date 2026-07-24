Trânsito de Curitiba tem trecho polêmico liberado após 83 dias de obras

Motoristas e pedestres que circulam pela capital paranaense encontram importantes alterações viárias ao longo desta sexta-feira (24). O principal destaque fica na região do Tarumã, onde uma vistoria técnica concluiu a nova pintura de sinalização e garantiu a liberação total do fluxo de veículos em parte das obras do Complexo Tarumã. A liberação deste trecho ocorre 83 dias após o início das obras no trecho, que geraram grande congestionamento por conta do afunilamento de faixas.

Além disso, intervenções de emergência para recuperação do solo exigem atenção dos condutores no bairro Campo Comprido.

Obras

Na região do Tarumã, o fluxo de veículos na Linha Verde foi totalmente restabelecido em ambos os sentidos. Na tarde de quinta-feira (23), a liberação de três faixas de tráfego no sentido Pinheirinho permitiu a fluidez completa da via após os avanços no Complexo Tarumã. As equipes agora concentram os trabalhos na implantação das canaletas exclusivas para o transporte coletivo, sem interrupção nas faixas de carros. O bloqueio começou em 1º de maio, com afunilamento de faixas, sendo completamente liberado 83 dias depois.

Quem trafegava pela Linha Verde, no sentido Atuba, tinha apenas uma faixa ao chegar no Complexo Tarumã, em obras há dois anos. Foto: Arquivo/Tribuna do Paraná.

No Campo Comprido, a Secretaria Municipal de Obras Públicas realiza uma obra emergencial de drenagem na Rua Eduardo Sprada, na altura do número 5615. A intervenção é necessária para conter uma erosão na calçada e envolve a substituição da rede por dez tubos de galeria pluvial. O serviço exige o bloqueio de uma das faixas no sentido bairro e deve se estender até o dia 29 de julho.

Bloqueios

No bairro Campina do Siqueira, o cruzamento das ruas Major Heitor Guimarães e Antônio Rodrigues passa por interdição total para serviços de pavimentação, com previsão de duração de 30 dias. A rota alternativa recomendada aos condutores é a Rua Emílio de Almeida Torres. No mesmo bairro, o cruzamento com a Rua Saldanha Marinho também segue bloqueado por cerca de 15 dias. Para evitar o trecho em obras, os motoristas devem utilizar as ruas General Mário Tourinho e Ferdinando Darif.

No bairro Hauer, a Rua Professor João Soares Barcelos permanece com interdição total entre as ruas Hipólito da Costa e Cleto da Silva para obras do Novo Inter 2, com duração prevista de 10 dias. O desvio indicado é feito dobrando à direita na Rua Hipólito da Costa, acessando a Rua Isaías Régis de Miranda e depois a Rua Cleto da Silva para retornar à via principal.

No Xaxim, a Rua Batista da Costa está interditada entre a via local da Linha Verde e a Rua Hermenegildo Bonat. O bloqueio deve durar cerca de 90 dias para obras de drenagem, terraplanagem e asfalto novo. Moradores, comerciantes, pedestres e ciclistas têm trânsito livre e seguro no local. Os motoristas devem seguir os desvios pelas ruas Augusto Müeller e Primeiro de Maio.

Sábado com bloqueio no Contorno Norte

Na Lamenha Pequena, a rodovia PR-418 (Contorno Norte) terá interdição total nos dois sentidos no sábado (25), na altura do km 5+100, próximo ao viaduto da Avenida Manoel Ribas. A interrupção ocorre entre 14h e 14h30 para uma operação de desmonte de rochas com detonação de fogo abafado. O procedimento faz parte das obras de duplicação da pista. Todo o perímetro em um raio de até 110 metros ficará isolado e a liberação total da pista está prevista para ocorrer até as 15h.