Emplacamentos de veículos crescem 46% no Paraná após redução do IPVA

O Paraná registrou aumento de 46,4% nos primeiros emplacamentos de veículos no primeiro semestre de 2026, na comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo dados do Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR), foram 244.340 primeiros emplacamentos entre janeiro e junho deste ano, ante 166.901 registrados no mesmo intervalo de 2025 — um acréscimo de 77.439 veículos.

O levantamento também aponta crescimento nas transferências interestaduais de veículos para o Estado, que passaram de 102.636 para 119.819 no semestre, alta de 16,7%. Os números são posteriores à redução da alíquota do IPVA para 1,9%, em vigor desde 1º de janeiro deste ano.

A média mensal de primeiros emplacamentos passou de 27.817 veículos, no primeiro semestre de 2025, para 40.723 neste ano — o equivalente a quase 13 mil novos registros a mais por mês. O crescimento se intensificou a partir de março: enquanto nenhum mês do primeiro semestre de 2025 atingiu a marca de 37 mil primeiros emplacamentos, todos os meses entre março e junho de 2026 superaram 44 mil registros.