Leilão da Caixa tem 43 imóveis no Paraná com descontos de até 67%

Em julho, a Caixa Econômica Federal vai leiloar 1,04 mil imóveis por todo o Brasil, com descontos de até 67% e lances partir de R$ 11,6 mil. São dois lotes com casas, apartamentos, terrenos e estabelecimentos comerciais. No Paraná estão disponíveis 43 imóveis. Do total, 20 estão no edital que se encerra no dia 16 de julho, e os 23 restantes podem receber lances até o dia 23.

Os leilões já estão abertos para lances no site da Fidalgo Leilões, que é parceira da Caixa. Os certames vão encerrar nos dias 16 e 23 de julho. Para participar, é preciso realizar um cadastro e enviar documentos exigidos no edital, como identificação, comprovante de renda e declaração do imposto de renda.

Há empreendimentos em todo o Brasil, com destaque para a região Sudeste, que abrange metade dos imóveis listados. Entre os estados de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, existem 103 possibilidades de compra.

Imóveis no Paraná

Londrina apresenta as maiores oportunidades de compra no Paraná, com 16 imóveis. Na sequência, Curitiba e Almirante Tamandaré têm quatro imóveis no leilão cada. Na capital do estado, os empreendimentos estão localizados nos bairros do Juvevê (com valor de venda em R$ 264,49 mil), Água Verde (R$ 171,45 mil), Tatuquara (R$ 154,33 mil) e São Braz (R$ 90,35 mil).

Também há oportunidades nos municípios de Alvorada do Sul, Amaporã, Arapongas, Atalaia, Cafelândia, Campo Largo, Carambeí, Cianorte, Dois Vizinhos, Fazenda Rio Grande, Paiçandu, Ponta Grossa e Umuarama.

Débitos do imóvel

Quem deseja realizar a compra de um imóvel do leilão precisa ficar atento apenas aos débitos de IPTU e de condomínio que possam existir no imóvel.

Quando a dívida de IPTU, ou de taxas de condomínio, superarem 10% do valor de avaliação do imóvel, a Caixa assume o pagamento integral. Caso o valor seja abaixo deste limite, o comprador deve arcar com o débito.

Esse critério está atualizado para os certames abertos, e é importante que o comprador verifique as especificações do lote antes de dar um lance.