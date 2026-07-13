Cidade do Paraná é referência na indústria moveleira e na produção de ovos

Localizada no Norte do Paraná, Arapongas é reconhecida por diferentes atividades econômicas. Desde 2023, a cidade carrega o título oficial de Capital Moveleira Nacional, por meio da Lei Federal 14.728. Agora, o município também celebra um novo reconhecimento: no fim de maio, a Lei Estadual nº 23.228/2026 concedeu a Arapongas o título de Capital Estadual do Ovo.

A nova nomeação não é por acaso. De acordo com o projeto da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), Arapongas é a maior produtora de ovos de galinha do estado de forma ininterrupta desde 1978.

Números da Associação Paranaense de Avicultura (APAVI) mostram que a cidade produz mais de 420 milhões de ovos por ano, com uma média superior a 1,1 milhão de ovos por dia.

A avicultura e a indústria moveleira estão entre as principais atividades econômicas da cidade paranaense, que tem pouco mais de 124 mil habitantes, segundo estimativas mais recentes do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Apesar de serem áreas distintas, a secretária de Desenvolvimento Econômico de Arapongas, Cláudia Lenz, afirma que essa complementariedade é o grande diferencial da cidade.

“Arapongas reúne dois setores altamente competitivos e estratégicos. O foco é utilizar essas duas vocações em feiras, missões empresariais e eventos de negócios, demonstrando que Arapongas oferece um ambiente favorável para investimentos, com tradição industrial e força no agronegócio”, afirma a secretária.

Avicultura é fonte de empregos na região norte do Paraná

Gestor de marketing e porta-voz da APAVI, Tiago Henrique dos Santos, relata que Arapongas conta com cerca de dez granjas em atividade, responsáveis pela geração de cerca de mil empregos diretos. “As granjas também movimentam uma ampla rede de empregos indiretos em áreas como transporte, embalagens, nutrição animal, assistência técnica, manutenção, comércio e distribuição”, diz.

Segundo Santos, o município tem papel estratégico no abastecimento do mercado estadual e nacional. “Além do mercado paranaense, a produção de ovos de Arapongas é enviada regularmente para estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Rio Grande do Sul”.

Ele relembra que o Paraná também conta com outros importantes polos da avicultura, como Cruzeiro do Sul, Astorga, Céu Azul e Rolândia.

Outro ponto destacado por Santos é o cuidado com as aves. Segundo ele, as granjas locais utilizam equipamentos modernos de automação e climatização de aviários, além de controle sanitário rígido. “Aves saudáveis e bem cuidadas produzem melhor. Por isso, o bem-estar animal deixou de ser apenas uma exigência de mercado e passou a ser um dos pilares da eficiência produtiva e da sustentabilidade da atividade”, argumenta.

Duas vocações econômicas

Com a responsabilidade de manter o padrão que garantiu à cidade os reconhecimentos nas áreas moveleira e agro, Cláudia Lenz diz que o município foca em investimentos transversais para equilibrar o atendimento a demandas diferentes, como indústrias no perímetro urbano e granjas na área rural.

“Trabalhamos com planejamento para fortalecer o ambiente de negócios como um todo, investindo em infraestrutura, mobilidade, qualificação profissional e desburocratização”, completa Cláudia.

Mesmo com os dois setores demandando atenção econômica, a secretária aponta que as atividades se somam. “Não se trata de uma disputa entre segmentos, mas de atividades complementares que fortalecem a diversificação econômica da cidade. Além das atividades diretamente ligadas às granjas, o setor movimenta uma ampla cadeia que envolve fábricas de ração, transporte, armazenamento, manutenção de equipamentos, serviços veterinários e embalagens. É uma atividade que gera milhares de empregos diretos e indiretos”, detalha a secretária de Desenvolvimento.

Calendário de negócios aquecido em 2026

O novo título de Capital Estadual do Ovo também deve impulsionar o calendário de eventos ligados à avicultura no município. Em junho, a cidade já recebe a 1ª Feira Seara Aves, iniciativa que tem o objetivo de consolidar Arapongas como vitrine de inovação no setor.

Outro momento de debate técnico acontecerá em 14 de agosto de 2026, quando serão realizados simultaneamente o 5º Seminário da APAVI e o 1º Simpósio da Avicultura de Postura, dentro da programação da tradicional 10ª Festa do Ovo e do Abacate.

O evento debaterá temas como biosseguridade, mercado, sucessão familiar e qualificação profissional. As inscrições para a agenda técnica de agosto serão gratuitas e poderão ser feitas diretamente no site oficial da associação.