Até o final de abril, mais 17 agentes vão reforçar o quadro do Laboratório Central do Estado (Lacen-PR), responsável pelos exames de contraprova para a covid-19. A doença, até o boletim desta segunda-feira, tinha três mortes e 160 casos confirmados no Paraná. Segundo o Lacen, a equipe da Divisão dos Laboratórios de Epidemiológica e Controle de Doenças (DVLED) passará de 60 para 77 agentes até o fim de abril. Outros 74 já foram incorporados ao dia a dia. O Lacen analisa, atualmente, 600 amostras por dia.

De todos os 17 novos agentes em operação no Lacen em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba, cinco foram deslocados do Lacen-PR de Curitiba. Outros nove são bolsistas, de nível técnico e superior, ligados à Universidade Federal do Paraná (UFPR). Estes já começaram os trabalhos nesta segunda-feira (30).

Além destes, mais três pessoas vão integrar o quadro ainda em abril. O lacen ressalta que as contratações são temporárias, duas delas via inexigibilidade de licitação devido à pandemia, o que viabiliza o pagamento por meio de Recibo de Pagamento Autônomo (RPA).

“O Lacen fez um grande esforço de trabalho nas últimas semanas e está operando à plena capacidade para dar respostas cada vez mais ágeis. O laboratório tem papel fundamental na estratégia de contenção da Covid-19”, disse o secretário de saúde da Saúde, Beto Preto.

