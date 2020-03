Mesmo com indícios de que a orientação de isolamento social vá ser estendida no Paraná pelas autoridades de saúde como forma de prevenir o contágio do coronavírus, o presidente da Associação Comercial do Paraná (ACP), Camilo Turmina, acredita que os estabelecimentos retomarão suas atividades na próxima segunda-feira (6).

Em entrevista à Tribuna do Paraná, Turmina diz que a crise sanitária ainda não gerou demissões no setor. Mas não esconde a preocupação: para ele, essa é a pior crise pela qual o comércio de Curitiba já passou na história. “Quem imaginaria que em plena segunda-feira estaríamos com lojas fechadas? Não quero guardar lembrança desta situação”, ressalta Turmina.

Aos associados da ACP, Turmina recomenda que, se tiverem condições, não peguem empréstimos para contornar os prejuízos da pandemia. E também orienta a não demitir funcionários. “Vai haver retomada. E ter de recontratar é mais caro. Então, não recomendo demissões neste momento”, enfatiza o presidente da Associação Comercial do Paraná.

Leia abaixo a entrevista:

Tribuna – Nesta segunda-feira (30), completam-se 11 dias desde que o decreto municipal em Curitiba começou a fechar o comércio para prevenir a transmissão do coronavírus. Qual o impacto disso até agora? Já houve demissões?

Camilo Turmina – Até o momento, não temos demissões em Curitiba e nada chegou para a associação. Temos uma boa perspectiva que na próxima segunda-feira teremos as lojas abertas para a população. Sobre demissões, não compensa demitir funcionários neste momento. O custo para mandá-lo embora é muito alto e depois, na retomada das atividades, se houver demissões, vai ser preciso repor essas pessoas. Aí gasta-se novamente e precisa ainda treinar esses novos funcionários. Repito, não é momento para demitir.

Camilo Turmina, presidente da Associação Comercial do Paraná

O que o comércio está fazendo para driblar o problema?

Temos recomendado, para quem tem a possibilidade, que dê ao funcionário alguns dias de férias neste período. Todo começo de ano foi assim, com janeiro e fevereiro de vendas muito abaixo do que em outros meses. Agora estendeu o problema com o coronavírus. O que peço é paciência, pois logo o comércio voltará a ter movimento. Nos shoppings, estamos estudando a possibilidade de pagar a locação do imóvel usando 7% do que foi comercializado. Aí o valor, que geralmente é alto por mês, não seria cobrado.

Retornando ao trabalho, o comércio terá de fazer promoções, mesmo com dificuldade. para atrair clientes?

Sem dúvida. Com o estoque de produtos dentro da loja, os comerciantes terão que dar incentivo até para convencer as pessoas a deixarem suas casas. Imagino que vai ser um momento importante para a retomada das nossas vidas.

O governo do Paraná anunciou pacote de R$ 1 bilhão para pequenos empreendedores e autônomos, oferecendo empréstimos com juros bem abaixo do mercado para amenizar os efeitos econômicos do coronavírus. O que a ACP orienta aos comerciantes que queiram pegar esse empréstimo?

Pode ser que seja uma boa, mas acredito que não é preciso se endividar para pagar as contas. O que precisamos é voltar a vender. Por isso a abertura do comércio precisa acontecer na próxima semana. Naturalmente, com todos os cuidados necessários aos clientes, aos funcionários e aos lojistas.

Deste valor de R$ 1 bilhão do pacote do governo, o senhor sabe quanto vai para o comércio?

Não sei dizer realmente, mas está disponível. Espero que não venha a ser usado. É muito melhor vender do que ficar pegando empréstimo. Por isso acredito que quando retomarmos as atividades, muitas promoções irão ocorrer, até para girar o estoque que está parado.

Essa é a pior crise que o setor já enfrentou?

Com certeza. Quem imaginaria que em plena segunda-feira estaríamos com lojas fechadas? Não quero guardar lembrança desta situação, mas se é para evitar a propagação da doença e principalmente novas mortes, que assim seja.

Impacto alto nos negócios

A ACP divulgou uma pesquisa de opinião, realizada pela Datacenso, com comerciantes de Curitiba sobre os efeitos do coronavírus em seus negócios. No geral, a pesquisa aponta que 83% dos entrevistados acreditam que o impacto da doença em seus negócios vai ser alto, apresentando queda nas vendas nos próximos meses e que deverá haver corte de pessoal.

A pesquisa da ACP/Datacenso entrevistou 200 comerciantes de Curitiba entre os dias 26 e 29 de março e o grau de confiança é de 95%. A maior parte é de micro e pequenos empresários (95%), sendo 78% de comerciantes dos bairros e 22% de comerciantes do centro da cidade.

A respeito do efeito do coronavírus no volume de vendas, os comerciantes acreditam que o volume será reduzido (79%), enquanto 20% não sabem e 1% acham que as vendas não serão afetadas. Outro questionamento da pesquisa ACP/Datacenso é se o comerciante pensa em continuar com seu negócio. 47% deles pretendem continuar; 10% pretendem fechar as portas; 7% pretendem fazer uma pausa temporária e 36% não sabem o que farão.

Sobre o corte de colaboradores, a pesquisa aponta que 42% dos entrevistados pretendem reduzir o seu quadro; 38% pretendem manter o mesmo número de funcionários e 20% não sabem o que vão fazer ainda. Sobre a administração do quadro de funcionários, 23% pretendem antecipar as férias individuais; 17% pretendem reduzir a carga horária dos colaboradores; 16% pretendem negociar redução dos salários;14% pretendem organizar férias coletivas e 9% não pretendem mudar nada.

Como prevenir a contaminação por coronavírus

Lavar as mãos com frequência/ ou utilizar álcool 70%, principalmente antes de consumir algum alimento;

Utilizar lenço descartável para higiene nasal;

Cobrir nariz e boca quando espirrar ou tossir;

Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca, higienizar as mãos após tossir ou espirrar;

Não compartilhar objetos de uso pessoal, como talheres, pratos, copos ou garrafas;

Manter ambientes bem ventilados, evitar contato próximo com pessoas que apresentem sinais ou sintomas da doença;

Evitar contato próximo com animais selvagens e animais doentes em fazendas ou criações;

Pessoas com sintomas de infecção respiratória aguda devem praticar etiqueta respiratória (cobrir a boca e nariz ao tossir e espirrar, preferencialmente com lenços descartáveis, e depois lavar as mãos).