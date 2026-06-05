Fruto da palmeira, “açaí da Mata Atlântica” vira bala, geleia e biocosméticos no Paraná

Uma fruta nativa do Litoral do Paraná está sendo usada por pequenos empreendedores da bioeconomia local para gerar renda e sustentabilidade na Grande Reserva Mata Atlântica. Produzido pela palmeira juçara, o fruto possui alto teor nutritivo e serve para produtos variados, como suco, geleia, balas, pães, bolos, bolachas, molhos, sorvetes, óleos, artesanatos, drinks e biocosméticos.

Esses itens são destaque na 7ª Festa da Juçara, que acontece em Matinhos nesta sexta-feira (05/06) e sábado (06/06). Conhecida como o ‘açaí da Mata Atlântica’ pela semelhança com o fruto amazônico, a juçara une comunidades tradicionais e fortalece os SAFs.

Apesar do nome popular, a juçara tem quatro vezes mais antocianinas que o açaí, sendo rica em potássio, ferro e zinco. Ela ajuda a melhorar a circulação sanguínea e protege contra o acúmulo de placas de gordura, além de retardar sinais de envelhecimento, como a perda de memória, da coordenação motora e da visão.

A cadeia produtiva da juçara é uma alternativa de renda para pequenos produtores que ajudam a manter em pé a espécie Euterpe edulis, ameaçada de extinção após décadas de corte ilegal para extração do palmito.

Juçara é usada em diversos produtos, como sucos, cremes, balas e bolos. Foto: Mauren Luc Juçara é usada em diversos produtos, como sucos, cremes, balas e bolos. Foto: Mauren Luc Juçara é usada em diversos produtos, como sucos, cremes, balas e bolos. Foto: Mauren Luc Juçara é usada em diversos produtos, como sucos, cremes, balas e bolos. Foto: Mauren Luc

O trabalho conjunto entre cooperativas, Universidade Federal do Paraná (UFPR), Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) e Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental (SPVS) aponta que um quilo de polpa de juçara rende até R$ 40, enquanto o corte ilegal da palmeira rende apenas R$ 10 e exige oito anos de recuperação para a planta, fundamental nos Sistemas Agroflorestais (SAFs).

“Queremos ser ponte entre empreendedores do Litoral para impulsionar essa cadeia produtiva, que tem superpotencial, não só como fonte de geração de renda que estimula a bioeconomia no território, mas também como alternativa de conservação para essa espécie de palmeira”, diz o engenheiro agroflorestal Rodrigo Condé, da SPVS.

A organização mantém, por meio do Programa Biodiversidade Litoral do Paraná (BLP), uma cozinha comunitária em Antonina, onde empreendedores locais selecionam, higienizam e extraem a polpa da palmeira. O processo também acontece na Cooperativa dos Pequenos Produtores Rurais e Artesanais de Antonina (Cooperaspran), que tem potencial para produzir 10 mil quilos de polpa de juçara em uma única safra – que vai de março a maio.

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‘Açaí da Mata Atlântica’ vira ingrediente de tradicional bala de banana do litoral paranaense

A presidente da Cooperaspran, Luciana Silva, conta que apesar de estarem equipados e legalizados para a produção, é preciso encontrar grandes compradores, já que há dificuldade para estocar o produto congelado.

Neste ano, a cooperativa vendeu 200 quilos de polpa de juçara para a empresa Bananina, de Antonina, que desde abril de 2026 usa o “açaí da Mata Atlântica” como ingrediente especial na tradicional bala de banana. A polpa adquirida será congelada para produzir balas o ano todo.

“Não é apenas uma oportunidade de negócio inovador, mas uma estratégia essencial para promover sustentabilidade ambiental e inclusão social, porque para muitas famílias de agricultores essa cadeia produtiva abre portas para uma renda digna, além do desenvolvimento econômico local”, diz a diretora da Bananina, Maristela Mendes.

Bananina usa juçara na produção das balas. Foto: Mauren Luc Bananina usa juçara na produção das balas. Foto: Mauren Luc

Maristela explica que a venda acontece apenas na loja física, já que a produção artesanal dificulta a distribuição em grandes quantidades, porém, é justamente isso que torna a juçara uma iguaria bastante procurada. “É natural, sem corantes, sem essências e sem conservantes.”

Nos Sítios Brigitte, em Morretes, a juçara também passou a integrar, em 2025, a produção de geleias, polpas congeladas e produtos orgânicos que são vendidos para toda região de Curitiba e Litoral.

“Tem um alto valor agregado, é mais cara que as outras, mas quem conhece compra. A venda é fácil. Depois da safra, quem tem é ouro. Nosso gargalo ainda é conseguir o fruto, mas este ano tivemos parceiros da comunidade e produzimos bem”, observa a sócia e engenheira agrônoma Ana Carolina Leitão, lembrando que 100 quilos da fruta rendem 50 quilos de polpa.

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‘Bandeira’ da Mata Atlântica

Valdenise Veloso, da Cooperativa dos Produtores Agroecológicos da Região da Serra do Mar e do Litoral do Paraná (Colipa), ressalta o papel das mulheres na produção da juçara. Fora a colheita, que é feita por homens, o restante do processo é realizado por mulheres, incluindo gestão e vendas. “A presença feminina é bem grande nas cooperativas e unidades produtivas daqui. As famílias produtoras e as agroindústrias são regidas basicamente por mulheres.”

Foto: Mauren Luc Foto: Mauren Luc

“O que se produz, vende. Não fica nada”, afirma Valdenise, apontando o valor agregado da espécie, que é uma das poucas que produz nesta época do ano. “Para nós, a juçara tem importância nutricional, social e ambiental. É uma espécie de ‘bandeira’ da Mata Atlântica.”

Biocosméticos e extrativismo sustentável

Em busca de inovação, a cientista da natureza Hannah Alzamora criou biocosméticos tendo a juçara como matéria-prima. São xampus e condicionadores sólidos, desodorantes, sabonetes, séruns e tônicos faciais que usam a cor e potência da fruta como composição.

“A Jurema Natural é um negócio de impacto da Mata Atlântica. Trabalhamos com biodiversidade e a juçara tem essa nossa identidade. É uma linha de cosméticos naturais, com ingredientes locais, auxiliando no extrativismo sustentável e ajudando a manter a floresta em pé”, diz.

Jurema Natural, marca de cosméticos, usa juçara. Foto: Cadu Santos Jurema Natural, marca de cosméticos, usa juçara. Foto: Cadu Santos Jurema Natural, marca de cosméticos, usa juçara. Foto: Cadu Santos

Hannah explica que a juçara tem princípios ativos que ajudam em tratamentos antissinais, antienvelhecimento e antioxidantes. “Estas pesquisas vão validar esses componentes, manipulados e desenvolvidos aqui no Litoral do Paraná, mas já temos estudos sobre a juçara como princípio ativo para os cuidados com a pele”.

Instituto Juçara

Entre os parceiros para o fomento do empreendedorismo local está o Instituto Juçara, que oferece oficinas e capacitações sobre coleta, beneficiamento e aproveitamento culinário da fruta, além da distribuição de mudas, incentivando o plantio em propriedades rurais, sistemas agroflorestais e áreas de restauração da Grande Reserva Mata Atlântica – maior área contínua do bioma no mundo, com quase três milhões de hectares conservados entre Santa Catarina, Paraná e São Paulo.

“A cadeia produtiva da juçara está em fase de estruturação, mas com avanços importantes. Temos matéria-prima, conhecimento, agricultores interessados e demanda crescente. Só precisamos conectar melhor produção, processamento e mercado, para que a juçara alcance a dimensão que merece”, avalia Gustavo Najar, do Instituto Juçara.

Najar reforça que a fruta representa oportunidade de unir conservação ambiental, geração de renda e valorização da cultura local. “É uma alternativa capaz de fortalecer a agricultura familiar e mostrar que a floresta em pé pode ser economicamente viável para quem vive dela.”

Lei Juçara

No Paraná, a lei 22.959/2025 oficializou recentemente o uso da juçara como produto agroecológico capaz de suprir necessidades nutricionais, ecológicas, econômicas, sociais e culturais, contribuindo para a restituição da espécie no bioma. Ela destaca o potencial de consumo regular do fruto e a aplicação em diferentes mercados.

O texto, de autoria dos deputados estaduais Goura (PDT) e Professor Lemos (PT), prevê assistência, capacitação, extensão rural, apoio à industrialização e certificação de origem e qualidade, autorizando compras institucionais, como a inserção da juçara na merenda escolar, e prevendo a implantação de agroindústrias, polos produtores e centros de referência.

Festa da Juçara acontece neste fim de semana no Litoral do Paraná

Organizada pelo Núcleo de Estudos em Agroecologia (NEA Juçara) da UFPR Litoral, a 7ª Festa da Juçara acontece em Matinhos nos dias 5 e 6 de junho, para celebrar a safra da fruta no litoral paranaense. O evento prevê feira de produtos, com degustação, oficinas, rodas de conversa e apresentações culturais.

Serviço:

Festa da Juçara

Quando: 5 e 6 de junho

Horário: sexta – das 14h às 16h / sábado – das 9h às 17h

Local: UFPR Litoral – Rua Jaguariaíva, 512, Caiobá/Matinhos (PR)