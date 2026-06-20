Jovem é preso por engano após polícia confundir nomes em investigação no Paraná

Uma operação da Polícia Civil do Paraná (PCPR) resultou na prisão equivocada de um homem de 21 anos em Imbituva, nos Campos Gerais, na última terça-feira (16). Após identificar o erro, a própria corporação solicitou à Justiça a soltura do jovem na quinta-feira (18), classificando a falha como um equívoco “escusável”.

A ação policial tinha como alvo Wanderson Felipe Lick Penteado, investigado por suposta participação em um grupo envolvido com caça ilegal, tráfico de armas e comércio clandestino de animais. Segundo a investigação, o suspeito utilizava o nome “Felipe Penteado” em perfis de redes sociais monitorados pela polícia.

No entanto, durante o cumprimento dos mandados, os agentes acabaram prendendo outro homem com nome semelhante: o marceneiro Felipe Penteado, morador de Imbituva e sem relação com a investigação. A residência dele foi alvo da operação por volta das 5h30 da manhã, enquanto ele e os familiares dormiam.

Após a prisão, a polícia levou o jovem a Casa de Custódia de Ponta Grossa, a cerca de 60 quilômetros de Imbituva. Durante o período em que permaneceu detido, chegou a ter o cabelo raspado, procedimento padrão da unidade prisional.

“Acho que foi um dos piores dias da minha vida. Estar lá sem dever nada, com muita gente junto, sem poder falar nada, quieto em um canto. É triste. Sendo inocente, é complicado”, relatou Felipe em entrevista ao programa Bom Dia Sábado, da RPC TV.

Polícia presumiu que não existiam homônimos

A soltura ocorreu no fim da tarde de quinta-feira (18), após 53 horas de prisão. No pedido encaminhado ao Judiciário, a Polícia Civil reconheceu que a confusão ocorreu em razão da semelhança entre os nomes dos envolvidos.

Conforme o documento, por se tratar de uma cidade de pequeno porte, os investigadores presumiram que não existiriam duas pessoas com nomes tão parecidos no município.

O caso tramita sob sigilo judicial. Até a publicação da reportagem, a Polícia Civil não havia respondido aos questionamentos encaminhados pela RPC TV e pela Tribuna do Paraná sobre as circunstâncias do erro e os procedimentos posteriores.