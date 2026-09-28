Piloto do Paraná morre após capotar carro em campeonato de arrancada

Um jovem piloto de 29 anos morreu após capotar o carro que conduzia no Campeonato Interestadual de Arrancada promovido no último domingo (27), no Autódromo de Mafra (SC). O mecânico Alex Czaica era morador de Rio Negro, na fronteira do Paraná com Santa Catarina.

Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram a largada da competição. Depois, o veículo, uma Volkswagen Saveiro, capotou e pegou fogo. Não há informações sobre o motivo do acidente.

Segundo informações do portal catarinense ND Mais, Alex foi socorrido ainda no autódromo para ser levado a um hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O piloto deixou pais, irmãos, namorada e sobrinhos. O sepultamento ocorre nesta segunda-feira (28) no Cemitério Municipal de Rio Negro.

O Autódromo de Mafra publicou uma nota de pesar em relação ao ocorrido. “Alex deixa sua marca no automobilismo e será lembrado pelo amor à velocidade, pela paixão pelas pistas e pelos momentos compartilhados com amigos e companheiros desse esporte. Neste momento de profunda dor, manifestamos nossos sentimentos à família, aos amigos e a toda a comunidade do automobilismo”, diz o comunicado.

A “arrancada” é uma espécie de corrida em que os veículos largam lado a lado, em uma pista reta, com o objetivo de cruzar a linha de chegada no menor tempo possível. Os motores costumam ser modificados para um desempenho elevado no intervalo de poucos segundos.

Nos dias 26 e 27 de setembro, o Autódromo recebeu a 4ª Etapa Final do Campeonato Interestadual de Arrancada 2026 e a final da Copa Mafra e Paraíso de Arrancada de Motos 2026.

A Federação de Automobilismo do Estado de Santa Catarina (Fauesc) informou à Tribuna do Paraná que o evento foi realizado sob sua supervisão e que está nesse momento em Mafra, “junto ao clube promotor, prestando toda a assistência necessária para o momento”.

